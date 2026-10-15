Στο επίκεντρο ερωτημάτων σχετικά με την επαγγελματική της πορεία πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο βρίσκεται η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζακαράια. Έρευνα του Reuters δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ίδια είχε εγγραφεί ως δικηγόρος ή είχε γίνει μέλος δικηγορικού συλλόγου σε κάποια πολιτεία των ΗΠΑ ή στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, παρότι τόσο η ίδια όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν αναφερθεί στο παρελθόν στην επαγγελματική της δραστηριότητα ως νομικού.

Η Ζακαράια εντάχθηκε στο δυναμικό του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα και την Τετάρτη κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το νομικό της υπόβαθρο. Οι απορίες γύρω από τα επαγγελματικά της διαπιστευτήρια έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς απομένουν μόλις τρεις εβδομάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τραμπ επιδιώκει αυτή την περίοδο να προβάλει το έργο της κυβέρνησής του και να στηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η επαγγελματική διαδρομή της Ζακαράια και οι διευκρινίσεις του Ρικ Γκρένελ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναρτήσει η ίδια στο LinkedIn, η Ζακαράια εργάστηκε στη νομική εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο από το 2011 έως το 2013. Αργότερα, κατά την περίοδο 2024-2025, απασχολήθηκε ως νομική σύμβουλος στην οργάνωση Fix California, μια ομάδα πίεσης που ίδρυσε ο Ρικ Γκρένελ, σύμμαχος του Τραμπ.

Σε γραπτή απάντησή του, ο Γκρένελ περιέγραψε τη Ζακαράια ως «ανώτερη σύμβουλο, η οποία είχε διάφορους ρόλους», προσθέτοντας ότι ήταν επίσης «επικεφαλής των εξωτερικών νομικών συμβούλων, που ήταν οι δικηγόροι μας».

Το Reuters επιχείρησε να διασταυρώσει τα στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική της ιδιότητα, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει αρχεία που να πιστοποιούν ότι είχε εγγραφεί σε δικηγορικό σύλλογο στις ΗΠΑ. Η εταιρεία Zhong Lun δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό που της διαβιβάστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίστοιχα, ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούσαν το νομικό υπόβαθρο και τα επαγγελματικά διαπιστευτήρια της νέας εκπροσώπου Τύπου.

Από την πλευρά της, η Ζακαράια απάντησε την Τετάρτη με γραπτή δήλωση μέσω email: «Άσκησα το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα διαπιστευτήρια».

Ο διορισμός ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και η αντικατάσταση της Κάρολαϊν Λέβιτ

Η επιλογή της Ζακαράια έγινε μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Τραμπ για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν την πολιτική του. Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση των σχετικών συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι χρειαζόταν έναν νέο εκπρόσωπο, ο οποίος θα μπορούσε να αναδείξει αποτελεσματικότερα τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του.

Η νέα εκπρόσωπος διαδέχτηκε την Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο. Ωστόσο, η απόφαση να τοποθετηθεί η Ζακαράια στη συγκεκριμένη θέση τόσο κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές προκάλεσε έκπληξη σε ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

Η πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη Ζακαράια πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και διήρκεσε μόλις 15 λεπτά. Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η νέα εκπρόσωπος δέχθηκε ερωτήσεις από τρεις δημοσιογράφους προτού ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Η εμφάνισή της προκάλεσε επικρίσεις από ορισμένους σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης και πολιτικούς αναλυτές. Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρώτη της παρουσία ενώπιον του Τύπου, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή».

Το πτυχίο Νομικής και οι απορίες για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Η Ζακαράια αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στις ΗΠΑ, σχεδόν όλοι όσοι διαθέτουν άδεια άσκησης δικηγορίας έχουν προηγουμένως αποκτήσει πτυχίο Νομικής. Ωστόσο, η αποφοίτηση από μια νομική σχολή δεν αρκεί από μόνη της για να επιτρέψει σε κάποιον να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα, καθώς απαιτείται και η εγγραφή στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο.

Κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων την Τρίτη, η Ζακαράια ρωτήθηκε σε ποια περιοχή είχε δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας. Η απάντησή της ήταν: «Όταν εγκαταστάθηκα στην Κίνα».

Η αναφορά στην Κίνα δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με το είδος της νομικής δραστηριότητας που ασκούσε εκεί. Η κινεζική νομοθεσία προβλέπει ότι όσοι ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου πρέπει να έχουν κινεζική υπηκοότητα. Οι αλλοδαποί που εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα μπορούν να παρέχουν συμβουλές και γνωμοδοτήσεις για νομικά ζητήματα, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν δικηγορία.

«Θεμελιώδες ζήτημα εμπιστοσύνης του κοινού», σύμφωνα με καθηγήτρια Νομικής

Τη διάσταση που έχει λάβει η υπόθεση σχολίασε η Ρενέ Νέικ Τζέφερσον, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον και ειδική σε ζητήματα νομικής δεοντολογίας. Όπως επισήμανε, η συζήτηση γύρω από την επαγγελματική ιδιότητα της Ζακαράια δεν αφορά απλώς τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται ένας επαγγελματικός ρόλος, αλλά αγγίζει ευρύτερα ζητήματα αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Η Τζέφερσον χαρακτήρισε την υπόθεση «θεμελιώδες ζήτημα εμπιστοσύνης του κοινού», το οποίο ξεπερνά τα όρια της «επαγγελματικής σημασιολογίας».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κατοχή άδειας δικηγορίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη της θέσης του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας: «Φυσικά, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς δικηγόρος για να υπηρετήσει ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου».

Η ίδια υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν με ακρίβεια εάν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος παρουσιάζει τον εαυτό του ως κάτοχο μιας επαγγελματικής ιδιότητας που στην πραγματικότητα δεν διαθέτει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το κοινό δικαιούται να λαμβάνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το αν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι κατέχει έναν επαγγελματικό ρόλο τον οποίο στην πραγματικότητα δεν κατέχει, κάτι που είναι ακριβώς αυτό που έχει καταγγελθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση», κατέληξε η Τζέφερσον.