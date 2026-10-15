Ένα σοβαρό περιστατικό ερευνάται στη Δυτική Αυστραλία, όπου μια 43χρονη κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει το φαγητό συναδέλφου της, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 58χρονη εντόπισε ύποπτους πράσινους κόκκους στο γεύμα της και αισθάνθηκε μούδιασμα στη γλώσσα, με αποτέλεσμα να παραδώσει το φαγητό στις Αρχές για εξέταση. Από την έρευνα προέκυψε ότι πρόκειται για δηλητηριώδη ουσία που χρησιμοποιείται για την εξόντωση σαλιγκαριών, ενώ η 43χρονη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε φέτος τον Φεβρουάριο, όταν η 58χρονη είχε ετοιμάσει ένα γεύμα για τους συναδέλφους της, το οποίο μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος.

Ωστόσο, όταν επέστρεψε το μεσημέρι για να φάει το φαγητό που είχε περισσέψει, παρατήρησε μέσα σε αυτό έντονους πράσινους κόκκους. Αφού δοκίμασε το γεύμα, διαπίστωσε ότι η γλώσσα της είχε μουδιάσει, γεγονός που την έκανε να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η γυναίκα παρέδωσε το φαγητό στους αστυνομικούς που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι οι κόκκοι περιείχαν μεταλδεΰδη, μια δηλητηριώδη ουσία που χρησιμοποιείται σε προϊόντα για την εξόντωση σαλιγκαριών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 43χρονη μετέβη σε έναν χώρο αποθήκευσης χημικών ουσιών και στη συνέχεια επέστρεψε στην αίθουσα διαλείμματος του προσωπικού, όπου είχε τοποθετηθεί το κάρι.

Η κατηγορούμενη, η οποία διατηρούσε σχέση με την 58χρονη, αντιμετωπίζει την κατηγορία της διακινδύνευσης της ζωής, της υγείας ή της ασφάλειας άλλου προσώπου, έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα. Τα στοιχεία της δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ η ίδια αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 5 Νοεμβρίου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας, Κολ Μπλανς, προειδοποίησε ότι «η συγκεκριμένη δηλητηριώδης ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο».

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που το άτομο που δοκίμασε το κάρι αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε, όπως μεταδίδει το BBC.