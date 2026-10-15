Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα προκάλεσε έκπληξη, όχι μόνο για την ίδια την εξέλιξη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκε. Η παραίτησή της έγινε γνωστή σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, η απομάκρυνσή της εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που χαρακτηρίζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ: οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των προβεβλημένων προσώπων που έχουν εγκαταλείψει την κυβέρνησή του, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε έπειτα από απομάκρυνση.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η τελευταία γυναίκα υψηλόβαθμης θέσης που αποχώρησε μέσα στη φετινή χρονιά. Την άνοιξη, τέσσερις από τις οκτώ γυναίκες που συμμετείχαν στο υπουργικό συμβούλιο ή κατείχαν αντίστοιχες θέσεις υπουργικού επιπέδου αποχώρησαν ή απολύθηκαν μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Πρόκειται για την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, την υπουργό Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ και την διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ.

Η υπόθεση των 100.000 δολαρίων και η αντίδραση του Τραμπ

Η Γκίλφοϊλ κλήθηκε να παραιτηθεί μετά από δημοσίευμα της «Wall Street Journal», σύμφωνα με το οποίο είχε ζητήσει από έναν δωρητή να εξοφλήσει λογαριασμό της ύψους 100.000 δολαρίων στην American Express, πριν από την ψηφοφορία για την επικύρωση του διορισμού της. Η ίδια αρνήθηκε την καταγγελία. Την Τρίτη, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, παρότι η Γκίλφοϊλ «έκανε καλή δουλειά», δεν του άρεσε αυτό που διάβασε.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της σχέσης του με την πρώην πρέσβη, η οποία συγκαταλέγεται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του και είχε αρραβωνιαστεί στο παρελθόν τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Υποθέτω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό».

Η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες που βρίσκονται στον στενό κύκλο του Τραμπ εμπλέκονται σε περισσότερες αμφιλεγόμενες υποθέσεις από τους άνδρες συνεργάτες του, όπως αναφέρουν οι New York Times. Και τα ανδρικά στελέχη της κυβέρνησης έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο ελέγχων, επικρίσεων και αιτημάτων για απομάκρυνσή τους.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έχει κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα για τη συμπεριφορά του, μεταξύ των οποίων καταγγελίες για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, για ανάθεση σε ομάδα SWAT της προστασίας της συντρόφου του και για χρήση κυβερνητικού αεροσκάφους για προσωπικούς σκοπούς. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις σχετικές κατηγορίες.

Κας Πατέλ

Ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, εμφανίστηκε σε αρχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένας από τους επισκέπτες του ιδιωτικού νησιού του Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αποκάλυψε απόρρητα σχέδια πολεμικών επιχειρήσεων σε συνομιλία μέσω ιδιωτικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία είχε συμπεριληφθεί κατά λάθος ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, αρχισυντάκτης του περιοδικού «The Atlantic».

Ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε έναν άνδρα συνεργάτη του για την υπόθεση της συνομιλίας: τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Γουόλτς, ο οποίος είχε προσθέσει τον δημοσιογράφο στη συνομιλία. Ωστόσο, ο Γουόλτς δεν έχασε την κυβερνητική του παρουσία, καθώς διορίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Τη συγκεκριμένη θέση ο Τραμπ είχε υποσχεθεί στην Ελίζ Στεφανίκ, μακροχρόνια σύμμαχό του στο Κογκρέσο. Η Στεφανίκ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται «πολεμίστρια του απόλυτου MAGA», βρέθηκε τελικά σε πολιτικό αδιέξοδο και εγκατέλειψε το Κογκρέσο.

Γιατί η αποχώρηση τόσων γυναικών θεωρείται ασυνήθιστη

Ειδικοί που μελετούν τους προεδρικούς διορισμούς χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ασυνήθιστη τη μαζική αποχώρηση στελεχών του ίδιου φύλου. «Δεν έχω ξαναδεί μια κατάσταση όπου οι πρώτες αποχωρήσεις από το υπουργικό συμβούλιο αφορούν όλες το ίδιο φύλο, όλες γυναίκες», δήλωσε η Κάθριν Νταν Τέμπας, μη μόνιμη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, η οποία παρακολουθεί τη σύνθεση και την ποικιλομορφία των αμερικανικών κυβερνήσεων από την εποχή του Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Οι γυναίκες που είχαν αναλάβει κορυφαίες θέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ

Μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε αρκετές γυναίκες για σημαντικές θέσεις στην κυβέρνησή του. Διόρισε τη Σούζι Γουόλς προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, καθιστώντας την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτό το ισχυρό αξίωμα, το οποίο αντιστοιχεί σε θέση υπουργικού επιπέδου. Η Καρολάιν Λέβιτ, από την άλλη, έγινε το νεότερο πρόσωπο που ανέλαβε την εκπροσώπηση Τύπου του Λευκού Οίκου, προτού αποχωρήσει από τη θέση της τον Αύγουστο για να αφοσιωθεί στην ανατροφή των δύο μικρών παιδιών της. Τη διαδέχθηκε επίσης γυναίκα, η Κέιτι Ζακαράια.

Καρολάιν Λέβιτ

Σε δήλωσή της για το δημοσίευμα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει συγκροτήσει την καλύτερη κυβέρνηση στην ιστορία, επιλέγοντας κάθε μέλος της εξαιρετικής ομάδας του με ένα μόνο κριτήριο: την ικανότητά του να προσφέρει στον αμερικανικό λαό».

Η εκπρόσωπος, Τέιλορ Ρότζερς, πρόσθεσε: «Σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς, που έχουν εμμονή με την πολιτική ταυτότητας, ο πρόεδρος κρίνει τα άτομα με βάση την αξία και τα προσόντα τους, όχι με βάση αμετάβλητα χαρακτηριστικά».

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον Μήνα Γυναικείας Ιστορίας, πέρυσι, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ήταν «ενθουσιασμένος που μπορούσε να πει ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες στο υπουργικό μας συμβούλιο από οποιονδήποτε Ρεπουμπλικανό πρόεδρο στην ιστορία της χώρας μας». Η εικόνα αυτή έχει πλέον αλλάξει, καθώς στις θέσεις υπουργικού επιπέδου παραμένουν μόλις τέσσερις γυναίκες.

Οι αποχωρήσεις Μπόντι, Νόεμ, Γκάμπαρντ και Τσάβες-ΝτεΡέμερ

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γυναίκες αξιωματούχοι που αποχώρησαν φαίνεται ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του Τραμπ ως προς την πίστη και την πολιτική ευθυγράμμιση μαζί του.

Η Παμ Μπόντι δέχθηκε έντονες επικρίσεις για τον χειρισμό της δημοσιοποίησης των αρχείων Έπστιν, αλλά και επειδή δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις του προέδρου για αντίποινα εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Ο Τραμπ ήταν επίσης δυσαρεστημένος με την απόδοσή της στις ακροάσεις του Κογκρέσου και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις της.

Η κατάθεση της Κρίστι Νόεμ στο Κογκρέσο φαίνεται ότι αποτέλεσε επίσης καθοριστικό παράγοντα για την απομάκρυνσή της. Ιδιαίτερη σημασία είχε ο ισχυρισμός της ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για κυβερνητικές διαφημίσεις στις οποίες η ίδια εμφανιζόταν σε περίοπτη θέση. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει κάτι τέτοιο.

Κρίστι Νόεμ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτήθηκε προκειμένου να φροντίσει τον ασθενή σύζυγό της. Η ανακοίνωσή της, ωστόσο, έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της με τον Λευκό Οίκο ήταν τεταμένες. Είχε προηγηθεί η άρνησή της να καταθέσει στο Κογκρέσο ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή, όπως είχε υποστηρίξει ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τον πόλεμο εναντίον της χώρας. Ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Γκάμπαρντ ήταν «πιο μετριοπαθής σε αυτό το ζήτημα» από τον ίδιο.

Η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ αποχώρησε μετά την εμπλοκή της σε σκάνδαλο, εν μέσω καταγγελιών ότι στο υπουργείο Εργασίας επικρατούσαν τοξικότητα και δυσλειτουργία. Παράλληλα, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι είχε καταχραστεί σε μεγάλο βαθμό την εξουσία της, διατηρώντας ανάρμοστη σχέση με συνεργάτη της και χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους για ιδιωτικούς σκοπούς.

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν διαφορετική αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών

Ακόμη και ορισμένοι από τους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ, οι οποίοι είχαν χαιρετίσει την αποχώρηση των γυναικών από το υπουργικό συμβούλιο, κατήγγειλαν αυτό που θεωρούν εμφανή διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, Δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ποιον θα έπρεπε να απολύσει στη συνέχεια ο πρόεδρος, μετά τις αποχωρήσεις της Μπόντι και της Νόεμ. «Του τελείωσαν οι γυναίκες;», απάντησε, προσθέτοντας: «Ο Τραμπ φαίνεται να έχει την ικανότητα να απολύει μόνο γυναίκες υπουργούς».

Η Τζάσμιν Κρόκετ, Δημοκρατική βουλευτής από το Τέξας, η οποία αποτελεί συχνό στόχο της ειρωνείας του προέδρου, έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Χέγκσεθ θα έπρεπε να είναι ο επόμενος που θα απομακρυνθεί. «Βλέπω ένα μοτίβο», σημείωσε για τον Τραμπ. «Θα πετάξει τις ανίκανες γυναίκες κάτω από το λεωφορείο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τους ανίκανους άνδρες».

Τούλσι Γκάμπαρντ

Τον Απρίλιο, η Μάντλεν Ντιν, Δημοκρατική βουλευτής της Πενσιλβάνια, έθεσε ευθέως το ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών στον Χάουαρντ Λάτνικ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο. Η παρέμβασή της έγινε μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Ανησυχεί ο πρόεδρος για τη συνεχιζόμενη σχέση που είχατε με τον κ. Έπστιν;», τον ρώτησε.

«Δεν πρόκειται να συζητήσω τις συνομιλίες που έχω με τον πρόεδρο», απάντησε ο Λάτνικ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις απέλυσε τρεις υπουργούς, τρεις γυναίκες», ανταπάντησε η Ντιν. «Αν ο πρόεδρος Τραμπ είχε έστω και ένα ίχνος ανησυχίας για τη λογοδοσία όσων διευκόλυναν τον Τζέφρι Έπστιν, θα σας απέλυε κι εσάς».

Η απάντηση από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Η Μέι Μέιλμαν, διευθύντρια του Κέντρου Νομικής Ανεξάρτητων Γυναικών και πρώην ανώτατη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και στις δύο κυβερνήσεις του Τραμπ, υποστήριξε ότι πολλές γυναίκες εξακολουθούν να κατέχουν σημαντικές θέσεις ευθύνης.

Ως παραδείγματα ανέφερε τη Σούζι Γουόλς, αλλά και αξιωματούχους όπως η Έρικα Σβαρτς, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα για να αναλάβει την ηγεσία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, καθώς και τη Χάρμιτ Ντίλον, επικεφαλής του τμήματος πολιτικών δικαιωμάτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Δεν υπάρχει μοναξιά για τη συντηρητική γυναίκα στην κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε η Μέιλμαν. «Υπάρχει μόνο ενδυνάμωση. Είσαι απαραίτητο μέλος της ομάδας γι’ αυτό που είσαι, όχι λόγω του φύλου σο, συμπλήρωσε.