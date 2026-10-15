Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όταν κατέρρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι, από τους οποίους οι 27 είναι μαθητές και μία εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του νοσοκομείου Μοχάμαντ Ασίμ, «τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν όλα κάτω των 13 ετών», ενώ από την κατάρρευση τραυματίστηκαν ακόμα 20 άνθρωποι και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε ότι το τραγικό συμβάν «έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη σε ολόκληρο το έθνος».

«Τα παιδιά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε και κάθε τέτοια απώλεια αποτελεί τραγωδία για ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε νωρίτερα ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πριν γίνει γνωστός ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας, όπου ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε δραματικά.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια και οι προσευχές μου συνοδεύουν τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους», πρόσθεσε.

The collapse of a school roof in Peshawar, resulting in the tragic loss of 17 precious lives, has deeply pained the entire nation. اِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ Our children are our most precious asset, and every such loss is a tragedy for the entire country. My heartfelt condolences and prayers are with the bereaved families. May Allah Almighty grant the departed the highest place in Jannah and bless their families with صبرِ جمیل and the strength to bear this irreparable loss. آمین۔ The Prime Minister @CMShehbaz and the Government have taken serious note of the situation. Ensuring the safety and protection of our children must remain paramount. All necessary measures must be taken to provide immediate assistance to those affected, ensure the best possible medical care for the injured, and strengthen safety standards in our schools to prevent such tragedies from recurring. — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) October 15, 2026

Ο Νταρ σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών πρέπει να παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα».

«Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες, την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ιατρικής περίθαλψης για τους τραυματίες και την ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας στα σχολεία μας, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων τραγωδιών», καταλήγει ο ίδιος.

A tragic incident in Peshawar, where at least 16 students and teachers have died after the roof of a private school collapsed. Our thoughts are with the victims and their grieving families Rescue operations are ongoing #Peshawar #BreakingNews #Pakistan #SchoolCollapse https://t.co/h5kCPW26nt — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 15, 2026

Το σχολείο βρίσκεται σε έναν στενό δρόμο, από τον οποίο μπορεί να περάσει μόνο ένα όχημα κάθε φορά. Τα σωστικά συνεργεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο σημείο της κατάρρευσης, αλλά και στη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.

«Η αδελφή μου με κάλεσε γύρω στις 09:30 και μου είπε: “Αδελφέ, έλα γρήγορα. Τα μικρά παιδιά του σχολείου έχουν παγιδευτεί κάτω από την οροφή που κατέρρευσε”. Εγώ, μαζί με άλλους κατοίκους της περιοχής, σπεύσαμε στο σημείο και προσπαθήσαμε να τα απεγκλωβίσουμε χρησιμοποιώντας φτυάρια», δήλωσε ένας άνδρας, μιλώντας στο BBC.

Νωρίτερα, ο αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης στην Πεσαβάρ, Μπιλάλ Φαΐζι, ανέφερε ότι «το κέντρο επιχειρήσεων διάσωσης έλαβε κλήση στις 08:48, με την οποία ενημερώθηκε ότι είχε καταρρεύσει η οροφή του σχολείου. Όταν έφτασαν οι ομάδες μας, διαπίστωσαν ότι η οροφή ενός τμήματος του κτιρίου είχε καταρρεύσει πάνω σε ένα άλλο. Τα παιδιά που βρίσκονταν στην τάξη είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια».