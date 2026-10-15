Καθώς η Ευρώπη συζητά νέους κανόνες τοπικού περιεχομένου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ήδη κατασκευάζουν εργοστάσια και αλυσίδες εφοδιασμού σε όλη την ήπειρο, προλαβαίνοντας τα μέτρα πριν καν οριστικοποιηθούν.

Οι προτεινόμενοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Made in Europe», που αποτελούν μέρος ενός ‌σχεδιαζόμενου Νόμου για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη βιομηχανική βάση του μπλοκ ενθαρρύνοντας περισσότερη κατασκευή και προμήθεια εντός της Ευρώπης. Τα μέτρα θα ωθήσουν, επίσης, τους ξένους κατασκευαστές που αναζητούν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ να παράγουν περισσότερα προϊόντα τοπικά και να βασίζονται σε Ευρωπαίους προμηθευτές, όπως αναφέρει το Reuters.

Το σχέδιο έρχεται καθώς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κερδίσει γρήγορα μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, με περισσότερους ανταγωνιστές να βρίσκονται καθ’ οδόν.

Workers assemble the Zeekr 001 EV models at the Chinese automaker Zeekr assembly plant, in Ningbo, east China’s Zhejiang Province, Wednesday, April 17, 2025. (AP Photo/Andy Wong)

Ωστόσο, η φράση «Made in Europe» έχει πυροδοτήσει πολιτική διαμάχη εντός της Ευρώπης σχετικά με το ποιες χώρες θα πρέπει να καλύπτονται από τους κανόνες.

Πολλές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, εν τω μεταξύ, φαίνονται απρόθυμες να περιμένουν το αποτέλεσμα. Προχωρώντας με τα σχέδια τοπικής εφαρμογής, επεκτείνουν τα δίκτυα παραγωγής και προμηθευτών στην Ευρώπη πριν διευθετηθούν οι λεπτομέρειες οποιωνδήποτε νέων απαιτήσεων.

Πληγείσες από έναν πόλεμο τιμών ηλεκτρικών οχημάτων και την επιβράδυνση των πωλήσεων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες βλέπουν ολοένα και περισσότερο την Ευρώπη ως μία βασική ευκαιρία ανάπτυξης.

Ορισμένοι ειδικοί του κλάδου υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κινούνται ταχύτερα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχουν οι τελικοί κανόνες.

Ο Τζον Μποζέλα, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής ομάδας λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας Alliance for Automotive Innovation, δήλωσε ότι η Ευρώπη θεωρείται «προειδοποιητική ιστορία» στις ΗΠΑ επειδή αντέδρασε πολύ αργά στον κινεζικό ανταγωνισμό.

Η Γερουσία των ΗΠΑ εργάζεται για την ψήφιση νομοσχεδίου που θα απαγορεύει οριστικά τα κινεζικά αυτοκίνητα, κάτι που, σύμφωνα με τον Μποζέλα, αντανακλά ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων.

Σε ομιλία του στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, υποστήριξε την πρωτοβουλία «Made in Europe», λέγοντας ότι «μία ισχυρή Ευρώπη εξαρτάται από μία ισχυρή βιομηχανία».

Ωστόσο, στην τρέχουσα μορφή της, η πρόταση εξαιρεί χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία, η Βρετανία και το Μαρόκο, όπου η παραγωγή οχημάτων και τα δίκτυα προμηθευτών είναι βαθιά ενσωματωμένα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Αυτοκινητοβιομηχανίας της Τουρκίας (OIB) αναφέρει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας υποστηρίζει 250.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Περισσότερο από το 50% των ανταλλακτικών σε αξία στα Ford, τα ηλεκτρικά βαν Transit τουρκικής κατασκευής, προέρχονται από προμηθευτές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών από την Ουγγαρία και την Πολωνία και εξαρτημάτων από τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Παράλληλα με τη σύνταξη κανόνων για το τοπικό περιεχόμενο, η ΕΕ έχει, επίσης, μεσολαβήσει σε μία συμφωνία με την Κίνα για τη μείωση κατά περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων στην Ένωση.

Ο αναλυτής αυτοκινήτων Φελίπε Μουνιόζ δήλωσε ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επιδείξει την ικανότητα να «κάνουν τα πάντα, πολύ γρήγορα».

Όταν η ΕΕ επέβαλε δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής τον Οκτώβριο του 2024, πολλά άλλαξαν την εστίασή τους σε υβριδικά plug-in οχήματα χωρίς δασμούς.

Το «Made in Europe» «κάνει τη ζωή λίγο πιο δύσκολη για τους Κινέζους», τόνισε ο Φελίπε Μουνιόζ. «Αλλά δεν θα τους σταματήσει», πρόσθεσε.