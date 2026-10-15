Μια νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε τουαλέτα φοιτητικής αδελφότητας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ενώ μια ομάδα ανδρών φέρεται να φώναζε έξω από την κλειστή πόρτα «Πότε είναι η σειρά μου;» και «Αφήστε με να μπω».

Η σοκαριστική καταγγελία αφορά ακόμα μία φοιτητική αδελφότητα σε πανεπιστήμιο υψηλού κύρους και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις καταγγελίες για ομαδικό βιασμό που έγιναν γνωστές ως υπόθεση «Cornell 7», με θύμα την «Τζέιν Ντόου».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η φερόμενη επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ενός έντονου πάρτι στις εγκαταστάσεις της φοιτητικής αδελφότητας «Alpha Epsilon Pi», στη συνοικία Χάιντ Παρκ.

Η 21χρονη γυναίκα δεν ήταν φοιτήτρια του πανεπιστημίου. Είχε πάει στο πάρτι μαζί με τη φίλη της, επίσης 21 ετών, Μία Λάρα (σ.σ. η νεαρή που περιγράφει τα γεγονότα), καθώς και μία ακόμα φίλη τους, αφού είδαν τη σχετική πρόσκληση στον λογαριασμό της αδελφότητας στο Instagram.

Η Λάρα ανέφερε ότι οι τρεις τους χόρευαν στο υπόγειο, όταν μία από τις δύο φίλες της άρχισε να φιλά έναν άνδρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Αφού έψαξε στους χώρους του κτιρίου, η Λάρα εντόπισε μια μικρή ομάδα ανδρών έξω από μια κλειστή πόρτα τουαλέτας στο υπόγειο, με τους ίδιους να φωνάζουν «Πότε είναι η σειρά μου;» και «Θέλω να μπω μέσα».

Η Λάρα κατάφερε να σπρώξει τους άνδρες και να κλοτσήσει με δύναμη την πόρτα της τουαλέτας. Βρήκε τη φίλη της γυμνή, καθισμένη στο πάτωμα και ακουμπισμένη στον τοίχο, με το εσώρουχό της κατεβασμένο.

Ο άνδρας, ο οποίος επίσης δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου, κρατούσε τους καρπούς της, ενώ εκείνη φώναζε «σταμάτα» και «βγάλε με από εδώ», σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Λάρα στο μέσο ενημέρωσης.

Στη συνέχεια, η Λάρα καταδίωξε τον άνδρα έξω από το κτίριο της αδελφότητας και τον κατηγόρησε ότι επιτέθηκε στη φίλη της. Εκείνος φέρεται να της απάντησε επιδεικτικά: «Εκείνη το ήθελε».

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι «έχει εντοπιστεί ένας πιθανός δράστης», στον οποίο έχει έκτοτε απαγορευτεί η πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη.

Η αστυνομία του Σικάγο δήλωσε ότι διερευνά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Εκπρόσωπος της εθνικής οργάνωσης της φοιτητικής αδελφότητας υποστηρίζει ότι ο ύποπτος δεν ήταν μέλος της φοιτητικής αδελφότητας «Alpha Epsilon Pi».

«Δεν πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε μέλος της AEPi συμμετείχε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη ούτε ότι υπήρξε συνένοχο σε αυτήν», ανέφερε ο Τζόναθαν Πιρς.

«Οι φοιτητικές αδελφότητες του Πανεπιστημίου του Σικάγο δεν συνδέονται επίσημα με το ίδρυμα, ωστόσο εξακολουθούν να υπόκεινται στους πανεπιστημιακούς κανονισμούς και στις πειθαρχικές διαδικασίες», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Σε ανακοίνωσή της, η Alpha Epsilon Pi δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη από τη σεξουαλική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου» και ότι «καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη βία».

«Ενημερωθήκαμε για το περιστατικό όταν ένας από τους υπεύθυνους επιτήρησης του πάρτι, ο οποίος δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, κλήθηκε από τη φίλη του θύματος».

«Αντιδράσαμε αμέσως και αρκετά μέλη της αδελφότητας, μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων, έσπευσαν στο σημείο, προσφέροντας βοήθεια στο θύμα. Ένα μέλος παρέμεινε μαζί με τη γυναίκα μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες αρχές και αποχώρησε μόνο όταν του το ζήτησε η αστυνομία. Το πάρτι διακόπηκε αμέσως μόλις ενημερωθήκαμε για όσα είχαν συμβεί», ανέφερε η αδελφότητα, όπως μεταδίδει η New York Post.