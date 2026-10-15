Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας προσθέτοντας ότι οκτώ μέλη του πληρώματος αγνοούνται.

«Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο. Τέσσερις εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ οκτώ θεωρούνται αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Ρουμανική Ναυτική Αρχή, χωρίς να διευκρινίζει αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με drone, την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα.