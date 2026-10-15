Έντονα ενοχλημένη φέρεται να είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που αποπέμφθηκε από τη θέση της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό με τον γιο του.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, χαρακτήρισε «λάθος» τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, σημειώνοντας μάλιστα πως «οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο λόγος που έγινε πρέσβης ήταν ότι έπρεπε να φύγει από την Αμερική».

Όπως είπε, η κ. Γκίλφοϊλ «είναι ακόμα στην Ελλάδα. Θα χρειαστούν μέρες (σ.σ. για να φύγει). Έχει μεταφέρει στην Ελλάδα ακόμα και τα έπιπλά της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κ. Γκίλφοϊλ, αυτό που αναρωτιούνται πολλοί συνάδελφοι, είναι πότε θα αποφασίσει να μιλήσει. Την παρουσιάζουν πολύ εκνευρισμένη, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς του, την έχει ενοχλήσει».

«Το θέμα είναι να ανοίξει αυτό το περίφημο ημερολόγιο. Την παρουσιάζουν να έχει ένα ημερολόγιο-φωτιά. Αν δεν της συμπεριφερθούν καλά και δεν διορθωθούν μερικά πράγματα που ειπώθηκαν, έχει τα “όπλα” της», πρόσθεσε ο Μιχάλης Ιγνατίου.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ εκτίμησε, μάλιστα, ότι «η πρώτη της συνέντευξη νομίζω θα είναι τηλεοπτική. Μπορεί να γίνει και γρήγορα, μετά την επιστροφή της στην Αμερική».