Για σχεδόν 30 χρόνια, η δολοφονία του θρυλικού ράπερ, Τουπάκ Σακούρ, παρέμενε ανεξιχνίαστη. Η καταδίκη του πρώην αρχηγού συμμορίας Ντουέιν «Κιφ Ντι» Ντέιβις σε 40 χρόνια φυλάκισης, για την οργάνωση της δολοφονίας του το 1996, φαίνεται να έβαλε τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της μουσικής ιστορίας. Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Τουπάκ δεν πέθανε ποτέ και σκηνοθέτησε τον θάνατό του.

Οι θεωρίες τον θέλουν να ζει από την Κούβα μέχρι τη Σομαλία, ενώ οι υποστηρικτές τους αναζητούν κρυφά μηνύματα στους στίχους, στα άλμπουμ και σε αριθμούς που συνδέονται με τον καλλιτέχνη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Οι αριθμοί και τα κρυφά μηνύματα

Ο Τουπάκ πυροβολήθηκε στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επικεφαλής της Death Row Records, Σουτζ Νάιτ. Δέχτηκε τέσσερις σφαίρες και πέθανε έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία 25 ετών.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας ότι είναι ακόμη ζωντανός επισημαίνουν τους αριθμούς που συνδέονται με τον θάνατό του. Το μεταθανάτιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με το όνομα Makaveli είχε τίτλο The Don Killuminati: The 7 Day Theory, ενώ ο ίδιος πέθανε την έβδομη ημερολογιακή ημέρα, αν υπολογιστεί και η ημέρα του πυροβολισμού.

Επιπλέον, ορισμένοι σημειώνουν ότι ήταν 25 ετών όταν πέθανε, δηλαδή τα ψηφία της ηλικίας του έχουν άθροισμα επτά. Το εξώφυλλο του άλμπουμ τον παρουσίαζε σαν τον Ιησού στον σταυρό, ενώ η φράση «Exit 2Pac, Enter Makaveli» ενίσχυσε τις εικασίες ότι σχεδίαζε να εξαφανιστεί και να επιστρέψει με νέα ταυτότητα.

Άλλοι θαυμαστές υποστηρίζουν ότι ακούνε στίχους όπως «είμαι ζωντανός» σε τραγούδια του ή βλέπουν προφητικά μηνύματα σε μουσικά βίντεο που κυκλοφόρησαν πριν ή μετά τον θάνατό του.

Οι υποτιθέμενες εμφανίσεις ανά τον κόσμο

Μετά το 2000 άρχισαν να κυκλοφορούν αναφορές ότι ο ράπερ εθεάθη στη Νέα Υόρκη, στην Κούβα, στο Λος Άντζελες, στη Σουηδία και αλλού. Το 2009 δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες ενός άνδρα που έμοιαζε με τον Τουπάκ σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενώ την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν βίντεο που υποτίθεται ότι τον έδειχναν σε συναυλία.

Το 2018, ένας άνδρας στη Σομαλία ισχυρίστηκε ότι είδε τον Τουπάκ μαζί με τον ράπερ Γιακί Καντάφι, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε το 1996. Καμία από αυτές τις αναφορές, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί με αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία.

BREAKING: Duane “Keefe D” Davis reacts after being sentenced to 40 years to life in prison for his role in the 1996 murder of Tupac Shakur. https://t.co/Il9yEdwAo6 — Breaking911 (@Breaking911) October 13, 2026

Οι θεωρίες για τη δολοφονία

Ο ίδιος ο Σουτζ Νάιτ είχε τροφοδοτήσει τις φήμες. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη το 2012 είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τουπάκ μπορεί να ζούσε κάπου αλλού, ισχυριζόμενος ότι κανείς δεν είχε δει τη σορό του. Αργότερα, ο γιος του Νάιτ υποστήριξε επίσης ότι ο ράπερ ζούσε στη Μαλαισία, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

Άλλες θεωρίες συνδέουν τον θάνατό του με την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δισκογραφικές Death Row Records και Bad Boy Records ή με υποτιθέμενες πολιτικές συνωμοσίες. Ο Σον «Ντίντι» Κομπς έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία και δεν έχει κατηγορηθεί για αυτήν.

Παρά τις δεκαετίες φημών, τις φωτογραφίες και τα υποτιθέμενα κρυφά μηνύματα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Τουπάκ είναι ζωντανός. Η καταδίκη του Ντέιβις αφορά την ποινική υπόθεση της δολοφονίας, ενώ οι θεωρίες περί σκηνοθετημένου θανάτου παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.