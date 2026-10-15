Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Ο αποκλεισμός (των επιθέσεων σε διυλιστήρια) τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, ρωσικά αεροπορικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεκσάντρ Χάνζα.

Η Ρωσία έπληξε επίσης το λιμάνι του Ισμαήλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έπληξε και δύο φορτηγά πλοία που έπλεαν προς την Οδησσό, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς