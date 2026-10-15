Μια συγκλονιστική υπόθεση θανάτου μιας 33χρονης εγκύου, η οποία κυοφορούσε δίδυμα, εξετάζει η βρετανική Δικαιοσύνη. Η Άμπερ Ο’Μπράιεν βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος του συντρόφου της, έχοντας δεχθεί περισσότερες από 60 μαχαιριές, ενώ ο 31χρονος Στέφαν Γκάρνερ παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τον θάνατό της, αλλά αρνείται ότι διέπραξε δολοφονία.

Η 33χρονη εντοπίστηκε στις 19 Απριλίου, σε διαμέρισμα του όγδοου ορόφου στο Μπλάκλεϊ, στο βόρειο Μάντσεστερ. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ήταν γυμνή, σκεπασμένη με έναν μπλε μουσαμά και βρισκόταν στο πάτωμα του μπάνιου, μέσα σε νερά. Όταν οι αστυνομικοί τη βρήκαν, το σώμα της ήταν ήδη παγωμένο, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Mother-to-be, 33, who was pregnant with twins was found dead on bathroom floor ‘after being stabbed more than 60 times by her partner’, court hears https://t.co/GGqS7mK18H — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 14, 2026

Η γυναίκα βρισκόταν στην ένατη εβδομάδα της εγκυμοσύνης της και περίμενε δίδυμα, πατέρας των οποίων ήταν ο κατηγορούμενος. Το ζευγάρι διατηρούσε σχέση περίπου τρεις μήνες και τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της συγκατοικούσε στο διαμέρισμα του 31χρονου.

Περισσότερες από 60 μαχαιριές και προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων

Κατά την έναρξη της δίκης στο Κακουργιοδικείο του Μάντσεστερ, ο εισαγγελέας Νάιτζελ Πάουερ περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Άμπερ Ο’Μπράιεν. «Το πώς πέθανε η Άμπερ, μόνο ο κατηγορούμενος, που βρίσκεται εν ζωή, μπορεί να το πει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 33χρονη έφερε περισσότερα από 60 τραύματα από μαχαίρι, εκ των οποίων τα 32 εντοπίζονταν στο πρόσωπο και στον λαιμό της. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Στέφαν Γκάρνερ σκότωσε τη σύντροφό του τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Απριλίου, έπειτα από καβγά μεταξύ τους. Στη συνέχεια, φέρεται να πέρασε περίπου μιάμιση ημέρα προσπαθώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, ο 31χρονος έβγαλε τα ρούχα της γυναίκας, έπλυνε το σώμα της, καθάρισε το διαμέρισμα με χλωρίνη, συγκέντρωσε σε σακούλες τα αιματοβαμμένα ρούχα της, κατέστρεψε το κινητό της τηλέφωνο και ξεφορτώθηκε το δικό του. Μάλιστα, φέρεται να είπε σε συγγενικό του πρόσωπο ότι καθάριζε το μπάνιο, αφού προηγουμένως είχε αγοράσει χλωρίνη και σφουγγάρια καθαρισμού από κατάστημα Poundland.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα λίγο μετά τις 18:00 της 19ης Απριλίου, όταν ο Στέφαν Γκάρνερ φέρεται να αποκάλυψε σε ξάδελφό του ότι είχε μαχαιρώσει τη σύντροφό του δύο φορές στον λαιμό. «Με απειλούσε», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 31χρονος. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι υπήρχε έντονη και αποπνικτική μυρωδιά χλωρίνης. Ο Στέφαν Γκάρνερ συνελήφθη περίπου στις 19:00 της ίδιας ημέρας, ενώ κατά τις δύο ανακρίσεις του από την αστυνομία αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Οι καβγάδες του ζευγαριού και το τελευταίο τηλεφώνημα της 33χρονης

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για την ταραχώδη σχέση του ζευγαριού. Η Άμπερ Ο’Μπράιεν είχε εκμυστηρευτεί στον αδελφό της ότι καβγάδιζε συχνά με τον Στέφαν Γκάρνερ «για ασήμαντα πράγματα», ενώ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τις απότομες αλλαγές στη διάθεσή του. Δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, είχε μάλιστα πει στον αδελφό της ότι κάτι στη συμπεριφορά του συντρόφου της δεν της φαινόταν σωστό.

Ένα ακόμη σημείο έντασης αποτελούσε το διαμέρισμα που διατηρούσε η 33χρονη στο Μίντλετον. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Στέφαν Γκάρνερ επιθυμούσε να εγκαταλείψει το σπίτι της και να μετακομίσει μαζί του, κάτι που την έκανε να αισθάνεται πιεσμένη. Τελικά, η Άμπερ μετακόμισε στο διαμέρισμά του στο Μπλάκλεϊ, μόλις τρεις εβδομάδες πριν χάσει τη ζωή της.

Τα ξημερώματα της 18ης Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η 33χρονη τηλεφώνησε στον αδελφό της και του είπε: «Δεν τον αντέχω, δεν πρόκειται να μείνω εδώ». Σύμφωνα με την εισαγγελία, η γυναίκα εγκατέλειψε προσωρινά το διαμέρισμα, αλλά αργότερα επέστρεψε μαζί με τον σύντροφό της.

Ο εισαγγελέας αναγνώρισε ότι οι εντάσεις στη σχέση δεν προέρχονταν αποκλειστικά από τον κατηγορούμενο, καθώς σε ηχητική καταγραφή ακούγεται και η Άμπερ να τον απειλεί. Ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει όσα ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Στέφαν Γκάρνερ, ο οποίος έχει δηλώσει ένοχος για ανθρωποκτονία, αλλά όχι για δολοφονία, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη στη σύντροφό του και ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχε χάσει τον αυτοέλεγχό του.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, θα ισχυριστεί ότι προσπάθησε να φύγει από το διαμέρισμα, αλλά η Άμπερ τον γρονθοκόπησε, κρατούσε μαχαίρι και του είπε ότι «τα μωρά είχαν αποβληθεί». Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει επτά ημέρες.

Η οικογένεια της Άμπερ Ο’Μπράιεν, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της Αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ, περιέγραψε την 33χρονη ως έναν άνθρωπο με ζεστό χαμόγελο, καλοσύνη και την ικανότητα να κάνει τους γύρω της να αισθάνονται σημαντικοί. «Ήταν μια αφοσιωμένη κόρη και αδελφή, μια όμορφη ψυχή, της οποίας το φωτεινό πνεύμα έφερνε χαρά, γέλιο και παρηγοριά όπου κι αν βρισκόταν», ανέφεραν οι συγγενείς της. «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει. Η μνήμη της Άμπερ θα ζει για πάντα μέσα μας», κατέληξαν.