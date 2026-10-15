Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος στην Κωνσταντινούπολη, η οποία πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις. Το ανήλικο αγόρι σκοτώθηκε, όταν πάτησε ξυπόλυτος σε λακκούβα με νερά, με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πάρκο Τσουκουρμποστάν, στη συνοικία Μπαλάτ, όταν ο 14χρονος επιχείρησε να περάσει μέσα από συγκεντρωμένα νερά.

Στο σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται να περπατά ξυπόλυτος και να πατάει μέσα στη λακκούβα με το νερό.

🇹🇷 Un menor de 14 años murió electrocutado tras pisar un charco en el barrio de Balat, en Estambul, después de las fuertes lluvias.



Una posible falla en las instalaciones eléctricas estaría detrás del suceso. https://t.co/Xhgg5u7HPt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 14, 2026

Ο ανήλικος διακομίστηκε αναίσθητος στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, ούτε η αιτία που προκάλεσε την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος στο νερό, ενώ ήδη έχει αρχίσει έρευνα.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης σχετικά με το περιστατικό αναφέρεται: «Ένα 14χρονο παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μία λακκούβα. Το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αναίσθητο, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί παρά τις παρεμβάσεις και έχασε τη ζωή του. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».

Εικόνες Αποκάλυψης από τη σφοδρή κακοκαιρία

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τη νομαρχία Κωνσταντινούπολης, από τις 06:00 έως τις 20:00 καταγράφηκαν 1.277 περιστατικά πλημμύρας, 15 κατολισθήσεις και 47 εγκλωβισμοί. Επηρεάστηκαν 808 κατοικίες, 280 επιχειρήσεις και 76 οχήματα.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele kapılan araçlar böyle sürüklendi. pic.twitter.com/Lx6A3JcodU — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026

Επίσης, πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, ενώ στο Μπέικοζ, στην ανατολική Κωνσταντινούπολη, η βροχόπτωση έφτασε τα 193,84 χιλιοστά.

İstanbul Beyoğlu’nda sel sularına kapılan bir kadın son anda böyle kurtarıldı. pic.twitter.com/CU9ZBmcAIn — Aykırı (@aykiri) October 14, 2026

Σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύτηκαν, επιβάτες παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα λεωφορείο. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να προστατευτούν από τα ορμητικά νερά που έμπαιναν στην καμπίνα, σκαρφάλωσαν στα καθίσματα.

SON DAKİKA / Otobüsün içinden görüntüler geldi. Mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor.



pic.twitter.com/93LFUrE3Gs https://t.co/Qa6ZN7RsnB — Aykırı (@aykiri) October 14, 2026

Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης σχολείου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ στον Βόσπορο, τα λασπόνερα που κατέληξαν στη θάλασσα έδωσαν καφέ χρώμα στις ακτές του Σαριγέρ και του Μπέικοζ.

Όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Πέμπτη, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία δικύκλων μέχρι νεωτέρας.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το βράδυ σε ολόκληρη την πόλη και σήμερα, κυρίως στην ασιατική πλευρά, με τον νομάρχη να καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην βγαίνουν έξω, αν δεν υπάρχει ανάγκη.