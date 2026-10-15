Έντονες αντιδράσεις στην τουρκική αντιπολίτευση προκαλούν οι δηλώσεις και οι διπλωματικές δραστηριότητες του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Από τις αναφορές του στην αποτελεσματικότητα των μοναρχικών καθεστώτων και την ανάγκη ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή, μέχρι τις πρωτοβουλίες του για τη Συρία, το Ιράκ και το Κουρδικό, ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται επανειλημμένα στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης, η οποία τον κατηγορεί για υπέρβαση των διπλωματικών του αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεις που θίγουν την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας.

Η τελευταία αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τις επαφές που πραγματοποίησε στην Κωνσταντινούπολη με τους υπουργούς Εξωτερικών της Συρίας και του Ιράκ, Ασάαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι και Φουάντ Χουσεΐν, στις 8 και 10 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Ο πρώην πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον και στέλεχος του αντιπολιτευόμενου Νέου Κόμματος, Ναμίκ Ταν, κατηγόρησε τον Μπάρακ ότι χρησιμοποιεί το τουρκικό έδαφος για να οργανώνει τις διπλωματικές επαφές των ΗΠΑ με τρίτες χώρες, χωρίς να επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό προς την τουρκική κυβέρνηση.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, την πρακτική αυτή «πρωτοφανές διπλωματικό ολίσθημα» και κάλεσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να ζητήσει εξηγήσεις από τον Αμερικανό πρέσβη. Παράλληλα, επέκρινε το γεγονός ότι ο Μπάρακ δεν διαμένει στην Άγκυρα, όπου βρίσκεται η έδρα της διπλωματικής αποστολής του, αλλά στην Κωνσταντινούπολη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δραστηριότητες του Μπάρακ προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση. Τον περασμένο Απρίλιο, μιλώντας στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, υποστήριξε ότι στη Μέση Ανατολή τα πολιτικά συστήματα που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά είναι εκείνα της ισχυρής ηγεσίας, αναφερόμενος σε «ευεργετικές μοναρχίες» και μορφές «μοναρχικών δημοκρατιών». Αντιθέτως, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προσπαθειών εγκαθίδρυσης δυτικού τύπου δημοκρατικών καθεστώτων στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του τότε προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μπάρακ «ανεπιθύμητο πρόσωπο», καλώντας τον να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Ο Οζέλ υποστήριξε ότι ο έπαινος προς τη μοναρχία αποτελεί προσβολή για τη χώρα που, υπό τον Κεμάλ Ατατούρκ, κατήργησε το οθωμανικό σουλτανάτο και εγκαθίδρυσε την Τουρκική Δημοκρατία.

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του Μπάρακ αντίθετες προς τα διπλωματικά ειωθότα, υποστηρίζοντας ότι η εξύμνηση της μοναρχίας και της ισχυρής ηγεσίας προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις της Τουρκίας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Ερντογάν για ανοχή απέναντι στον Αμερικανό πρέσβη, χαρακτηρίζοντας «ένδειξη αδυναμίας» το γεγονός ότι εξακολουθεί να συνομιλεί μαζί του, παρά τις επανειλημμένες, όπως υποστήριξε, διπλωματικές του αστοχίες.

Νέο κύκλο αντιδράσεων προκάλεσε τον Ιούνιο η αναφορά του Μπάρακ στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ ως τον στρατηγικό άξονα γύρω από τον οποίο πρέπει να οικοδομηθεί η περιφερειακή σταθερότητα. Η δήλωσή του ότι η εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών απαιτεί ενιαίο αμερικανικό συντονισμό και επιρροή αντιμετωπίστηκε από στελέχη της αντιπολίτευσης ως απόπειρα υπαγωγής της Τουρκίας σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, που την κατατάσσει μάλιστα ως χώρα της Μέσης Ανατολής, υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον.

«Ο Ναμίκ Ταν υπενθύμισε τότε ότι η Τουρκική Δημοκρατία στηρίζεται στην αρχή της εθνικής κυριαρχίας, ενώ ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και τότε συντονιστής εξωτερικής πολιτικής του CHP, Ιλχάν Ουζγκέλ, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρέσβη ότι αντιμετωπίζει την Τουρκία ως κράτος αντίστοιχο με τη Συρία και το Ιράκ».

Η ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα του Μπάρακ απορρέει από τη σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας λιβανικής καταγωγής, ιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Colony Capital, δεν προέρχεται από το διπλωματικό σώμα. Υπήρξε επικεφαλής της επιτροπής ορκωμοσίας του Τραμπ το 2017, ενώ το 2022 αθωώθηκε από τις κατηγορίες ότι είχε ενεργήσει ως μη εγγεγραμμένος εκπρόσωπος συμφερόντων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το 2025 ανέλαβε την αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα και την αποστολή του ειδικού απεσταλμένου για τη Συρία. Στις 31 Μαΐου 2026, ο Τραμπ τον όρισε ειδικό προεδρικό απεσταλμένο τόσο για τη Συρία όσο και για το Ιράκ, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά του ως πρέσβη στην Τουρκία.

Στη Συρία, ο Μπάρακ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις διαβουλεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Αχμέντ αλ Σάρα και των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υποστηρίζοντας την ενσωμάτωσή τους στους κρατικούς θεσμούς. Η διαδικασία οδήγησε τον Αύγουστο στην ανακοίνωση της διάλυσης των SDF ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης και της ενσωμάτωσής τους στον συριακό στρατό. Η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται σε μια βασική επιδίωξη της Άγκυρας, η οποία αντιμετωπίζει τις κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), βασική συνιστώσα των SDF, ως προέκταση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Παράλληλα, ο Μπάρακ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των εντάσεων μεταξύ Συρίας, Τουρκίας και Ισραήλ, επιδιώκοντας να αποτρέψει μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση. Στο Ιράκ, η αποστολή του συνδέεται με την ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής, τον περιορισμό της δράσης ένοπλων οργανώσεων εκτός κρατικού ελέγχου, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπλοκή του στις προσπάθειες υπέρβασης της κρίσης στις αμερικανοτουρκικές αμυντικές σχέσεις. Ο Μπάρακ έχει ταχθεί υπέρ της εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, η αγορά των οποίων οδήγησε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 το 2019 και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων το 2020.

Ήδη από τον Ιούνιο του 2025, ο Αμερικανός πρέσβης είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσαν να δώσουν εντολή στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν, να αναζητήσουν λύση για την άρση των κυρώσεων έως το τέλος εκείνου του έτους. Παρότι η πρόβλεψή του δεν επαληθεύτηκε εντός του 2025, ο Μπάρακ επανήλθε τον Απρίλιο του 2026, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα των S-400 θα επιλυθεί σύντομα και ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει θετικά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Τον Ιούλιο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να άρει τις κυρώσεις και να εξετάσει την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί σχετική συμφωνία.

Οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις του αποτελούν επίσης αντικείμενο ελέγχου. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου, ο Μπάρακ φέρεται να προώθησε τη συμμετοχή της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας TI Capital, την οποία διευθύνει επί χρόνια επιχειρηματικός συνεργάτης του, σε σχέδιο κατασκευής πετρελαιαγωγού μεταξύ Ιράκ και Συρίας, εκτιμώμενου κόστους τουλάχιστον 15 δισ. δολαρίων. Ο Αμερικανός πρέσβης διατηρεί οικονομικά συμφέροντα σε εταιρεία ακινήτων που διαχειρίζεται η TI Capital, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα δεοντολογίας, εγείρει ζητήματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Το Reuters δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μπάρακ θα αποκόμιζε προσωπικό οικονομικό όφελος από τον πετρελαιαγωγό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει οικονομική συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο και ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας.

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Μπάρακ και οι συχνές δημόσιες παρεμβάσεις του έχουν καταστήσει τον Αμερικανό πρέσβη αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία. Ενώ η κυβέρνηση Ερντογάν διατηρεί στενή επικοινωνία μαζί του, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την απευθείας πρόσβασή του στον Τραμπ για την προώθηση διμερών και περιφερειακών ζητημάτων, η αντιπολίτευση αμφισβητεί τα όρια της διπλωματικής του δράσης και επικρίνει τη στάση της Άγκυρας απέναντί του. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται τόσο το περιεχόμενο των δηλώσεών του όσο και ο τρόπος με τον οποίο ασκεί τον διευρυμένο ρόλο που του έχει αναθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος στη Μέση Ανατολή.