Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε την Τετάρτη 14/10 σχέδια για αυτό που περιέγραψε ως ένα ειδικό κέντρο δοκιμών τεχνολογικά εξελιγμένων οπλικών συστημάτων στη Μοντάνα.

Σε αυτό το πεδίο δοκιμών θα γίνονται δοκιμές εξελιγμένων αμυντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων όπλων, διαστημικών συστημάτων, αλλά και όπλων ηλεκτρονικού πολέμου και όπλων υπερηχητικής τεχνολογίας.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Αμερικανό πρόεδρο σε μία προεκλογική εκδήλωση στην πόλη Κάλισπελ στη Μοντάνα, με 30.000 κατοίκους, σε απόσταση 320 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Χέλενα.

Επρόκειτο για τον τελευταίο σταθμό σε μία προεκλογική περιοδεία του προέδρου Τραμπ για την υποστήριξη υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε πολλές αμερικανικές πολιτείες, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Η συγκεκριμένη ομιλία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters, έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας για τις σκληρές προεκλογικές μάχες που δίνονται σε πολιτείες που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους.