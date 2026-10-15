Η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες, εγκαινίασε χθες, Τετάρτη, 14/10 μια φυλακή υψίστης ασφαλείας, εμπνευσμένη από το τεράστιο σωφρονιστικό συγκρότημα στο Ελ Σαλβαδόρ – μια εγκατάσταση που έχει αναχθεί σε σύμβολο του «πολέμου κατά των συμμοριών» που κήρυξε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η Φερνάντες παρουσίασε αυτό το σωφρονιστικό κέντρο ως απόδειξη της αποφασιστικής στάσης της απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο ευθύνεται για την έξαρση της βίας στην Κόστα Ρίκα, μια χώρα που επί πολλά χρόνια θεωρούνταν μεταξύ των ασφαλέστερων στη Λατινική Αμερική.

Το αποκαλούμενο Κέντρο Υψίστου Περιορισμού του Οργανωμένου Εγκλήματος (CACCO), όπου οι πρώτοι κρατούμενοι θα μεταφερθούν στα τέλη του μήνα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το Reuters, αποτελεί τμήμα του σωφρονιστικού συγκροτήματος La Reforma, στο Σαν Ραφαέλ ντε Αλαχουέλα, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Σαν Χοσέ.

Οι έγκλειστοι θα φορούν πορτοκαλί στολές και θα υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς επισκεπτηρίου

Η νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας είναι ικανή να φιλοξενήσει 5.100 κρατουμένους. Οι έγκλειστοι θα προαυλίζονται για μία ώρα ημερησίως, θα φορούν πορτοκαλί στολές και θα υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς επισκεπτηρίου.

Η Φερνάντες θα ταξιδέψει στο Ελ Σαλβαδόρ την Παρασκευή, για να επισκεφθεί το λεγόμενο Κέντρο Εγκλεισμού της Τρομοκρατίας (CECOT), μια από τις μεγαλύτερες φυλακές υψίστης ασφαλείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Θέλω να μάθω ό,τι είναι δυνατόν από το σωφρονιστικό μοντέλο που έφερε ξανά την ειρήνη σε έναν λαό που ταλανιζόταν επί δεκαετίες από την εγκληματική βία», δήλωσε η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, στα οποία παρέστησαν οι υπουργοί Ασφαλείας και Άμυνας του Ελ Σαλβαδόρ.

Επικριτές καταγγέλλουν το γεγονός ότι η Κόστα Ρίκα μιμείται το μοντέλο ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ. Η εκστρατεία του Μπουκέλε κατά των συμμοριών βασίζεται στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει από το 2022 και παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα, επιτρέποντας συλλήψεις χωρίς εντάλματα.

Μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουν φυλακιστεί 93.000 άνθρωποι στο Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με την ΜΚΟ Socorro Jurídico Humanitario, περίπου 30.000 ήταν αθώοι, ενώ περισσότεροι από 500 πέθαναν υπό κράτηση.