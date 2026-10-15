Το κοινοβούλιο της Βραζιλίας ενέκρινε τη μείωση του χρόνου εργασίας μέσω μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης, στην οποία ποντάρει ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα για να καλύψει τη διαφορά του από τον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.

Η μεταρρύθμιση, την οποία προωθούσε επί μήνες η κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, θα εξασφαλίσει σε πολλούς Βραζιλιάνους δύο ημέρες ανάπαυσης την εβδομάδα, έναντι μίας μόνο που ισχύει σήμερα, και θα μειώσει τις ώρες εργασίας από 44 σε 40 εβδομαδιαίως. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί σταδιακά κατά τους επόμενους 14 μήνες.

Μετά την ψηφοφορία, μια ομάδα γερουσιαστών φώναξε συνθήματα υπέρ του Λούλα. Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε με 75 ψήφους υπέρ έναντι μίας κατά στη Γερουσία, αφού προηγουμένως είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάιο.

Υπέρ της μεταρρύθμισης, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP, ψήφισε και ο Φλάβιο Μπολσονάρου, παρότι στο παρελθόν είχε εκφράσει επικρίσεις. Μάλιστα το συντηρητικό μπλοκ στο κοινοβούλιο προωθούσε μια εναλλακτική πρόταση που προέβλεπε πως κάθε εργαζόμενος θα μπορούσε να διαπραγματεύεται με τον εργοδότη τον αριθμό των ωρών εργασίας του ανά εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Λούλα δεν παρέλειψε να επικρίνει τη στάση του αντιπάλου του, κάνοντας λόγο για «εκλογικό οπορτουνισμό».