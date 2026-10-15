Έκκληση προς την Αιθιοπία και την Ερυθραία να περιορίσουν την ένταση στις μεταξύ τους σχέσεις απηύθυνε η Ουάσιγκτον, καθώς εντείνονται οι φόβοι για το ενδεχόμενο νέας ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες του Κέρατος της Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε την Τετάρτη (14/10) με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Άμπιι Άχμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ότι «όλες οι χώρες στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων τους και να αποφεύγουν τις διασυνοριακές εισβολές», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ερυθραία ανεξαρτητοποιήθηκε από την Αιθιοπία το 1993, έπειτα από δεκαετίες ένοπλου αγώνα. Οι δύο γειτονικές χώρες συγκρούστηκαν το 1998-2000, σε έναν πολύνεκρο πόλεμο, με αφορμή εδαφικές διαφορές. Οι σχέσεις τους, που αναθερμάνθηκαν όταν ανέλαβε την εξουσία ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Άμπιι Άχμεντ το 2018, οξύνθηκαν και πάλι το τελευταίο διάστημα, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για «απόπειρα αποσταθεροποίησης» η μία της άλλης.

Τις προηγούμενες ημέρες, στρατιώτες της Ερυθραίας αναπτύχθηκαν στο Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία. Η Αντίς Αμπέμπα κατηγόρησε την Ερυθραία για «απροκάλυπτη επίθεση», με την Ασμάρα να απαντά ότι η Αιθιοπία είναι εκείνη που διεξάγει σε βάρος της έναν μακροχρόνιο «επιθετικό πόλεμο»,