Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να δω τον πάπα Λέοντα να αναρρώνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Θέλω απλώς να του ευχηθώ να είναι καλά και να αναρρώσει γρήγορα», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

"I just want to wish him well. Get better fast." President Trump sends his love and best wishes to Pope Leo while discussing reports of a cancer diagnosis, saying the prognosis appears positive. Trump also reveals his friendship with the pope’s brother, whom he describes as a strong MAGA supporter. — Fox News (@FoxNews) October 14, 2026

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποβλήθηκε την Τρίτη σε επέμβαση για αφαίρεση αδενοκαρκινώματος στον δεξιό πνεύμονα και η μετεγχειρητική πορεία του χαρακτηρίζεται ομαλή από τους θεράποντες ιατρούς, σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου του Βατικανού.