Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνει η μεγάλη συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για τις εξαγωγές πετρελαίου. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ρωσική πλευρά, οι πρώτες συμβάσεις για τη διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές αναμένεται να υπογραφούν μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα των καθοριστικών συνομιλιών και της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ.



Το deal αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταθεροποίηση των τιμών και την αποκατάσταση των εμπορικών ροών.

«Όλα θα γίνουν μέσα στις επόμενες μέρες», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.



«Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή, κάθε ώρα, με την αμερικανική πλευρά και όλα προχωρούν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον εργάζονται για την «επίλυση πολυάριθμων υλικοτεχνικών ζητημάτων για για να υλοποιηθούν όλα αυτά γρήγορα και αποτελεσματικά».



Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, αρμόδιος για την ενέργεια, επιβεβαίωσε ότι «η κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας» αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται «σε επίπεδο υπουργείων και εταιρειών» και στις δύο χώρες.



«Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων απευθείας στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Νόβακ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα είναι τελικά σε θέση να παραδώσει «3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους, το επίπεδο που η Ρωσία προμήθευε στις παγκόσμιες αγορές πριν» επιβληθούν οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της.



Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως από την έναρξη του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Νόβακ χαιρέτισε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι αυτή αντιπροσωπεύει «πρόσθετα φορολογικά έσοδα για τον ρωσικό προϋπολογισμό» και «επενδυτικές ευκαιρίες», σε μια εποχή που οι ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.



Η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για προμήθεια ρωσικού ντίζελ έχει επικριθεί από Ευρωπαίους και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως και από Αμερικανούς γερουσιαστές και Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους.



Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι «έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό». Η κυβέρνησή του επέκρινε την «υποκρισία» των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες οι ίδιες συνεχίζουν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ρωσικών υδρογονανθράκων από το 2022 παρά τις κυρώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.