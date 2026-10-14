Πλημμυρισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμένοι πολίτες και οχήματα, νερά σε σχολεία και στο μετρό: η Κωνσταντινούπολη δοκιμάζεται από την ισχυρή κακοκαιρία που συνεχίζεται από χθες, με τη βροχή να φτάνει σε ορισμένες συνοικίες τα 95 χιλιοστά.
Τα φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, με κυκλοφοριακή συμφόρηση σε οδικούς άξονες της Πόλης.
İstanbul Avrupa Yakası’nı esir alan şiddetli sağanak sonrası yollar ve alt geçitler tamamen göle döndü. https://t.co/dS8U6XZZqp— 23 DERECE (@yirmiucderece) October 14, 2026
İstanbul sağanağa teslim oldu! 🌧️ Eyüpsultan, Bahçelievler, Sarıyer ve Kağıthane’de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. #istanbul #yağmur https://t.co/I1jJtsz8FI— 🕋🇹🇷͜͜͡͡✯Dilara🇹🇷͜͜͡͡✯☝️ (@Bozkurt__571) October 14, 2026
Στο Σουλτανγκαζί, κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης σχολείου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο Μπέικοζ, πλημμύρισε σχολική αυλή, ενώ νερά εισχώρησαν στον σταθμό του μετρό Χατζιοσμάν.
#Maltempo a #Istanbul: strade allagate e traffico in tilt Le forti piogge hanno provocato allagamenti e la chiusura di alcune strade. In diversi punti della città, la circolazione delle auto è rallentata. https://t.co/cGI2u6XiDb— RadioItalia (@RadioItaliaIRIB) October 14, 2026
Η εικόνα άλλαξε ακόμη και στις ακτές του Βοσπόρου. Τα λασπόνερα που κατέληξαν στη θάλασσα έδωσαν καφέ χρώμα στα νερά κατά μήκος των ακτών του Σαριγέρ και του Μπέικοζ.
◼️İstinye’de sel ◼️Sürücüler yolda ilerleyemedi #istanbul https://t.co/3iCkx9svM2— Journo Türk (@journoturk) October 14, 2026
Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών (AKOM), σε επτά περιοχές καταγράφηκαν 50 έως 95 χιλιοστά βροχής. Ο φορέας προειδοποίησε ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
İstanbul sağanağa teslim oldu! 🌧️ Eyüpsultan, Bahçelievler, Sarıyer ve Kağıthane’de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. #istanbul #yağmur https://t.co/I1jJtsz8FI— 🕋🇹🇷͜͜͡͡✯Dilara🇹🇷͜͜͡͡✯☝️ (@Bozkurt__571) October 14, 2026
Torrential rain in Istanbul for the last hour with flash-flooding along the historic streets of Galata and Karaköy. https://t.co/Ofg7PZEORM— Tara Milutis (@taramilutis) October 14, 2026