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Πλημμυρισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμένοι πολίτες και οχήματα, νερά σε σχολεία και στο μετρό: η Κωνσταντινούπολη δοκιμάζεται από την ισχυρή κακοκαιρία που συνεχίζεται από χθες, με τη βροχή να φτάνει σε ορισμένες συνοικίες τα 95 χιλιοστά.

Τα φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, με κυκλοφοριακή συμφόρηση σε οδικούς άξονες της Πόλης.

Στο Σουλτανγκαζί, κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης σχολείου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο Μπέικοζ, πλημμύρισε σχολική αυλή, ενώ νερά εισχώρησαν στον σταθμό του μετρό Χατζιοσμάν.

Η εικόνα άλλαξε ακόμη και στις ακτές του Βοσπόρου. Τα λασπόνερα που κατέληξαν στη θάλασσα έδωσαν καφέ χρώμα στα νερά κατά μήκος των ακτών του Σαριγέρ και του Μπέικοζ.

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών (AKOM), σε επτά περιοχές καταγράφηκαν 50 έως 95 χιλιοστά βροχής. Ο φορέας προειδοποίησε ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.