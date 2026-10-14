Πλημμυρισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμένοι πολίτες και οχήματα, νερά σε σχολεία και στο μετρό: η Κωνσταντινούπολη δοκιμάζεται από την ισχυρή κακοκαιρία που συνεχίζεται από χθες, με τη βροχή να φτάνει σε ορισμένες συνοικίες τα 95 χιλιοστά.

Τα φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, με κυκλοφοριακή συμφόρηση σε οδικούς άξονες της Πόλης.

İstanbul sağanağa teslim oldu! 🌧️ Eyüpsultan, Bahçelievler, Sarıyer ve Kağıthane’de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. #istanbul #yağmur https://t.co/I1jJtsz8FI