Έναν αιώνα μετά τη μεταφορά τους στην Άγκυρα, ιστορικά κειμήλια της Παναγίας Σουμελά βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο συζήτησης στην Τραπεζούντα. Το αίτημα είναι να επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους και να παρουσιαστούν σε νέο μουσείο της πόλης, όμως, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η τουρκική πρωτεύουσα δεν είναι διατεθειμένη να τα παραδώσει.

Το θέμα έθεσε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Τουρχάν Εγιούμπογλου, δημοτικός σύμβουλος του Νέου Κόμματος. Με την παρέμβασή του επανέφερε στον δημόσιο διάλογο την τύχη αντικειμένων που συνδέονται με την ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της μονής, ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του ποντιακού ελληνισμού.

Ο δήμαρχος Τραπεζούντας, Αχμέτ Μετίν Γκεντς, αποκάλυψε ότι είχε ήδη γίνει προφορική παρέμβαση προς την Άγκυρα, χωρίς θετική ανταπόκριση.

«Έχετε θέσει και παλαιότερα το θέμα ως πρόταση. Κάναμε μια προφορική παρέμβαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν αυτά τα κειμήλια. Ας κάνουμε, όμως, μια πιο δυναμική παρέμβαση προς την Άγκυρα για το ζήτημα αυτό», ανέφερε.

Τα κειμήλια φέρεται να εντοπίστηκαν το 1925 στη Μονή Παναγίας Σουμελά και στη συνέχεια να μεταφέρθηκαν στην Άγκυρα για συντήρηση, με εντολή του Σουκρού Σαράτσογλου, μετέπειτα πρωθυπουργού της Τουρκίας. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκονται ένα επιχρυσωμένο στέμμα, ασημένια εκκλησιαστικά σκεύη και πολλά χειρόγραφα.