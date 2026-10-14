Παρασκήνιο έντονων διαβουλεύσεων αλλά και φόβος για το ενδεχόμενο εκδίκησης επικρατεί στον στενό κύκλο του προέδρου Τραμπ, μετά την αναγκαστική παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Daily Mail, σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου έδιναν μέχρι την τελευταία στιγμή μάχη για να την κρατήσουν στο πόστο της στην Αθήνα, παρά τις σοβαρές καταγγελίες για ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά.

Ο πραγματικός λόγος της στήριξης αυτής δεν ήταν άλλος από τον τρόμο μιας επιστροφής της στις Ηνωμένες Πολιτείες με διάθεση εκδίκησης. Η Γκίλφοϊλ γνωρίζει καλά τα πλέον απόρρητα μυστικά της οικογένειας Τραμπ, τα οποία τώρα κινδυνεύουν να βγουν στη δημοσιότητα, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών αρραβωνιαστικιά του Ντον Τζούνιορ.

Τώρα, μετά την παραίτησή της, οι έχοντες εσωτερική γνώση ισχυρίζονται ότι η πρώην πρέσβης διατηρεί ένα μυστικό ημερολόγιο εκδίκησης που αφορά την οικογένεια Τραμπ και είναι έτοιμη να κόψει κάθε γέφυρα μετά τη δραματική πτώση της.



Η Γκίλφοϊλ απειλεί πλέον να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο του ημερολογίου, το οποίο οι μυημένοι αποκαλούν «Ο Διάβολος Φοράει MAGA».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Τίφανι Τραμπ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο Μπάρον Τραμπ στέκονται μπροστά στον Λευκό Οίκο (2020)

Η 57χρονη Γκίλφοϊλ αποτελούσε αναπόσπαστο μέλος του στενού κύκλου του προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια της εξάχρονης σχέσης και του αρραβώνα της με τον Ντον Τζούνιορ, καθώς ήταν προσκεκλημένη σε ιδιωτικές συναντήσεις και ενήμερη για τις προσωπικές τους συζητήσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ζητήθηκε από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί, μετά από αναφορές ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχαν εξοργιστεί από τις φερόμενες ενέργειές της, οι οποίες προκάλεσαν έρευνα από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Σύμμαχοι του προέδρου αναφέρεται ότι ανακουφίστηκαν με την αποχώρησή της, αλλά insiders προειδοποιούν ότι η οικογένεια Τραμπ μπορεί να μην έχει τελειώσει μαζί της.



«Το να την έχουμε πίσω στην Αμερική θα ήταν εφιάλτης. Η Κίμπερλι ξέρει πού είναι θαμμένα τα πτώματα. Ξέρει τους ανθρώπους, τα μυστικά, τους τσακωμούς, τις σχέσεις», δήλωσε μια πηγή στη Daily Mail.



«Κανείς δεν θέλει μια θυμωμένη Κίμπερλι πίσω στην πατρίδα, γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει».



Η απόλυσή της αυξάνει τώρα τις πιθανότητες ο πρώην αρραβωνιαστικός της Ντον Τζούνιορ και η υπόλοιπη οικογένεια Τραμπ να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αποπομπής της. Η Γκίλφοϊλ έσπασε τη σιωπή της λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, αναγνωρίζοντας την αποχώρησή της ενώ αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες εναντίον της.

Το παρασκήνιο της «εξορίας» της στην Αθήνα

Μέχρι την απόφαση της Τρίτης, ορισμένοι γνώστες πάλευαν στα παρασκήνια για να προστατεύσουν τη γυναίκα που ο Ντον Τζούνιορ έβγαινε για έξι χρόνια πριν την χωρίσει για τη νέα του σύζυγο, την κοσμική του Παλμ Μπιτς Μπετίνα Άντερσον.



«Η Κίμπερλι ξέρει τα πάντα. Ήταν πολύ βαθιά μέσα σε αυτή την οικογένεια και την ενασχόληση με την πολιτική για χρόνια», δήλωσε ένας insider στη Daily Mail.



Μια άλλη πηγή είπε: «Για να κρατήσεις την Κίμπερλι σιωπηλή, πρέπει να την κρατάς χαρούμενη».



Φίλοι του Ντον Τζούνιορ εξέφρασαν την ανακούφισή τους που γλίτωσε από την επιρροή της Γκίλφοϊλ, λέγοντας στη Daily Mail ότι είχαν σοβαρές ανησυχίες για τη σχέση. Μια πηγή εξοικειωμένη με τον αρραβώνα τους δήλωσε ότι ο Ντον Τζούνιορ δεν της έκανε ποτέ πρόταση γάμου και ότι εκείνη άρχισε να φοράει το δικό της δαχτυλίδι αρραβώνων, προκαλώντας τελικά την ανακοίνωση αρραβώνων που εξέδωσε η ίδια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η τότε ανώτερη σύμβουλος της εκστρατείας Τραμπ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (2019)

Το ειδύλλιο του Ντον Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον ενώ ήταν ακόμα επίσημα αρραβωνιασμένος με την Γκίλφοϊλ ήταν αυτό που έκανε την πρώην πρέσβειρα να ετοιμάσει βαλίτσες για την Αθήνα.



Ο 48χρονος και η 39χρονη Άντερσον εθεάθησαν να διασκεδάζουν στο Honor Bar, με το ερωτευμένο κορίτσι της Φλόριντα να σκύβει για να φιλήσει τα χείλη του Ντον Τζούνιορ τρεις φορές.



Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, στις 10 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους, η Daily Mail δημοσίευσε αποκλειστικές φωτογραφίες του μελλοντικού πρώτου γιου και της νέας του αγάπης να περπατούν χέρι-χέρι μετά το δείπνο, αποτελώντας αδιάψευστη απόδειξη ότι ήταν ζευγάρι.



Ώρες αργότερα, ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά ότι πρότεινε την Γκίλφοϊλ για τον ρόλο της πρέσβειρας — περίπου 5.800 μίλια μακριά.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλά καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει σε δεξίωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας το 2025

«Η Κίμπερλι δεν στάλθηκε στην Ελλάδα μόνο λόγω των ικανοτήτων της», μας λέει μια πηγή εν μέσω της τελευταίας διαμάχης.



«Έλυσε επίσης ένα περίπλοκο προσωπικό πρόβλημα. Το να βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά λειτούργησε ευεργετικά για όλους».

Τα αποκαλυπτικά μηνύματα και η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Εκρηκτικές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρρευση της σχέσης αποκαλύφθηκαν πρόσφατα σε γραπτά μηνύματα μεταξύ της Γκίλφοϊλ και του Ρεπουμπλικανού δωρητή Έρικ Ντίτερς. Τα μηνύματα ανταλλάχθηκαν μετά το Patriots Day Freedom Fest στις 14 Σεπτεμβρίου 2024, το οποίο διοργανώθηκε από τον Ντίτερς και στο οποίο παρευρέθηκε το ζευγάρι, του οποίου η σχέση διαλυόταν ταχύτατα. Δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση της ιστορίας της Daily Mail στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Ντίτερς έστειλε μήνυμα στην Γκίλφοϊλ: «Είσαι καλά; Είδα το ρεπορτάζ της Daily Mail. Κατάλαβα το Σάββατο ότι περνούσες δύσκολα».



Η Γκίλφοϊλ απάντησε απότομα, αποκαλώντας την ιστορία «ψευδείς ειδήσεις» και επιμένοντας: «Δεν ισχύει, τι στο καλό». Ωστόσο, δεν πήρε πολύ χρόνο για να φανεί η ένταση.



Σε μια άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων, η Γκίλφοϊλ επιτέθηκε στην Άντερσον γράφοντας:



«Όλα είναι ψέματα, αλλά είναι ένα τέρας που κυνηγάει τη δημοσιότητα και παίζει την ιστορία στη Daily Mail για να τραβήξει την προσοχή», έγραψε η Γκίλφοϊλ, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι η νέα κυρία Τραμπ έστειλε δικές της φωτογραφίες με μπικίνι για να συμπεριληφθούν στο ρεπορτάζ.



Ο Ντον Τζούνιορ και η Γκίλφοϊλ ζούσαν σε μια παραθαλάσσια έπαυλη στο Τζούπιτερ της Φλόριντα, την οποία αγόρασαν μαζί το 2021 για 9,7 εκατομμύρια δολάρια. Ο γιος του προέδρου αγόρασε το μερίδιό της τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους για 8,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η σύντροφός του Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η Ιβάνκα Τραμπ ακούν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλά κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης (2021)

Μετά την ανακοίνωση της πρεσβείας, ο Ντον Τζούνιορ προχώρησε γρήγορα στο ειδύλλιό του με την Άντερσον — με τη Daily Mail να αποκαλύπτει αποκλειστικά τον πολιτικό τους γάμο στο Παλμ Μπιτς τον περασμένο Μάιο, τον οποίο ακολούθησε μια πολυτελής γιορτή στο νησί Little Pipe Cay στις Μπαχάμες.



Εν τω μεταξύ, η Γκίλφοϊλ ανέλαβε τη θέση της στην Ελλάδα στις 4 Νοεμβρίου 2025 και ξεκίνησε μια αμφιλεγόμενη θητεία που τώρα αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.



Πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πρέσβειρα και την πρεσβεία των ΗΠΑ.



Τρεις από αυτές ισχυρίζονται ότι ο Γενικός Επιθεωρητής εξετάζει ισχυρισμούς για πιθανή κατάχρηση ουσιών, χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, στενή σχέση με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, καθώς και αθέμιτη αποδοχή δώρων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.