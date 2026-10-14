Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από παρέμβαση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη. Η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλας ξεκαθάρισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με βάση το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η παρέμβαση αφορά την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με την ΕΕ να διαμηνύει πως δεν γίνονται αποδεκτές αυθαίρετες ενέργειες.

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», τονίζει η Κάγια Κάλας, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη.



Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά «με την παράνομη ανακήρυξη “θαλάσσιων πάρκων” από την Τουρκία τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και παραβιάζουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, και χωρικών υδάτων και ζητούσε τη λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας».



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην απάνησή της η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:



«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.



Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έχει επανειλημμένα καλέσει την Τουρκία να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση, να απέχει από κάθε μονομερή ενέργεια ικανή να οξύνει τις εντάσεις και να τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.



Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.



Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εγείρει, στους κατάλληλους πολιτικούς και διπλωματικούς διαύλους, ζητήματα που προκαλούν ανησυχία, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της και να διαφυλάσσει την περιφερειακή σταθερότητα».