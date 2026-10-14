Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα για κύκλωμα απάτης στο ΝΑΤΟ, με πλαστά τιμολόγια για πολεμικά πλοία και δωροδοκίες αξιωματούχων.

Η Eurojust, τον Απρίλιο του 2025, άρχισε να παρέχει δικαστική υποστήριξη σε μια διασυνοριακή έρευνα σχετικά με φερόμενα πλαστά τιμολόγια που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA). Ο NSPA είναι ο κύριος πάροχος υπηρεσιών του ΝΑΤΟ και διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, την υλικοτεχνική υποστήριξη και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια εταιρεία και τους υπεργολάβους της, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα του NSPA, φέρονται να υπέβαλαν πλαστά τιμολόγια για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πλοίων (βασική υποστήριξη από την ξηρά που παρέχεται στα πλοία και τα πληρώματά τους). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν σε στρατιωτικά πλοία του ΝΑΤΟ που πραγματοποιούσαν επισκέψεις σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Εκτιμάται ότι οι συνολικές ζημίες για τα μέλη του ΝΑΤΟ υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το ακριβές ύψος της απάτης εξακολουθεί να διερευνάται. Οι καταγγελίες για απάτη περιλαμβάνουν επίσης τη δωροδοκία ξένων δημόσιων λειτουργών από την ύποπτη εταιρεία, μέσω μεσάζοντα, με αντάλλαγμα την ευνοϊκή μεταχείριση στις συμβατικές συναλλαγές της με τον NSPA.

Τον Ιούλιο του 2025, η Eurojust υποστήριξε τη σύσταση μιας κοινής ερευνητικής ομάδας (JIT), επιτρέποντας στις αρχές διαφόρων χωρών να συνεργαστούν εντός ενός κοινού νομικού πλαισίου και να ανταλλάξουν απευθείας πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έρευνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι αρχές της Νορβηγίας, της Ρουμανίας και της Γερμανίας πραγματοποίησαν σήμερα συντονισμένη επιχείρηση, με τα εξής αποτελέσματα: