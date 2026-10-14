Στο φάσμα της αναστολής λειτουργίας βρίσκεται το Μουσείο του Λούβρου, το πλέον δημοφιλές πολιτιστικό ίδρυμα παγκοσμίως. Με δραματικό τρόπο, ο διευθυντής του, Κριστόφ Λεριμπό, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ριζικό εκσυγχρονισμό το μουσείο θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο για το κοινό.

«Όποιος σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση πρέπει να έχει κατά νου ότι, αν το Λούβρο δεν επισκευαστεί, δεν εκσυγχρονιστεί και δεν μεταμορφωθεί, πολύ σύντομα θα μείνει πίσω και τελικά θα αναγκαστεί να κλείσει τις πόρτες του στο κοινό. Αυτό θα ήταν καταστροφή», δήλωσε ο Λεριμπό, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια έκρυθμη περίοδο για τη Γαλλία, με τη ληστεία μαμούθ των 88 εκατομμυρίων ευρώ να έχει αποκαλύψει τεράστιες τρύπες στην ασφάλεια, όπως παλαιωμένες κάμερες και τυφλά σημεία.

Ο διευθυντής του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό

Παρότι δρομολογείται πρόγραμμα θωράκισης 83 εκατομμυρίων, ο Λεριμπό ξεκαθαρίζει πως απαιτείται συνολική αναμόρφωση του ιστορικού κτιρίου.

«Οι εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια του μουσείου προϋποθέτουν παρεμβάσεις στο ιστορικό κτίριο και στις υποδομές του», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Δεν υπάρχει εύκολη, θαυματουργή λύση επιφανειακού χαρακτήρα. Όλα είναι αλληλένδετα, όλα συνδέονται μεταξύ τους».

ENTRETIEN EXCLUSIF – «Si le Louvre n’est pas réparé, adapté et transformé, il devra fermer ses portes» : l’alerte du président Christophe Leribault Le président-directeur du musée livre son analyse sur les enjeux auxquels son institution fait face. https://t.co/SztEPBIUrs — Le Figaro (@Le_Figaro) October 14, 2026

Παράλληλα, το μουσείο δοκιμάζεται από παλαιωμένα υδραυλικά και ανεπαρκή μόνωση, ενώ δέχεται εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.



Στο επίκεντρο βρίσκεται το φιλόδοξο σχέδιο του Εμανουέλ Μακρόν ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όμως προκαλεί έντονες αντιδράσεις από συνδικάτα που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αντί για μεγαλεπήβολα έργα.

Στο στόχαστρο ο Εμανουέλ Μακρόν για το κονδύλι των 600 εκατομμυρίων ευρώ

Πολιτικές τριβές και σφοδρές αντιδράσεις πυροδοτεί στη Γαλλία το γιγαντιαίο πρόγραμμα αναμόρφωσης του Μουσείου του Λούβρου. Το φιλόδοξο σχέδιο που προωθεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει ριζικές αλλαγές με κυριότερη τη δημιουργία νέας κεντρικής εισόδου.

Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εξαπολύουν επίθεση τόσο κατά του προέδρου όσο και κατά της πρώην διοίκησης, κατηγορώντας τους για επικίνδυνες προτεραιότητες.



Υποστηρίζουν ότι δίνεται βάρος σε εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά έργα βιτρίνας, αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα βελτίωναν άμεσα την ασφάλεια και την καθημερινή εμπειρία εκατομμυρίων επισκεπτών.



Το διακύβευμα πλέον αφορά την ίδια τη λειτουργικότητα και τη σωτηρία του εμβληματικού μουσείου.