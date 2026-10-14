Η ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία απέκτησε το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου μια ακόμη σκοτεινή σελίδα. Αστυνομικοί εισέβαλαν στα γραφεία του Halk TV, ενός από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά δίκτυα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ οι αρχές διόρισαν κρατικό επίτροπο για να αναλάβει τη διοίκηση του σταθμού. Η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε και οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν να μπουν κανονικά στο κτίριο όπου εργάζονται.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν αρχίσει η παρουσίαση της υπερασπιστικής γραμμής του Εκρέμ Ιμάμογλου στη μεγάλη δικαστική υπόθεση που αφορά τον δήμο της Κωνσταντινούπολης. Ο φυλακισμένος δήμαρχος, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, επρόκειτο να ξεκινήσει την παρουσίαση των επιχειρημάτων της υπεράσπισης στη δίκη του.

#SONDAKİKA | Kayyum atandı, yayın durduruldu! Halk TV çalışanları binaya giriş yapamıyor https://t.co/6OA6QM8G1z https://t.co/FzTbEy29pR — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Το Halk TV είχε προγραμματίσει να μεταδίδει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Αντί γι’ αυτό, οι τηλεθεατές είδαν τη ζωντανή ενημέρωση να σταματά και στη θέση του ενημερωτικού προγράμματος να παίζουν παλιές ταινίες. Η ενέργεια αλλά και η χρονική συγκυρία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία υποστήριξε ότι η επέμβαση δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την έναρξη της υπεράσπισης του Ιμάμογλου.

Η έρευνα για οικονομικά αδικήματα και η κατάληψη του σταθμού

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η υπόθεση αφορά τον πρόεδρο του Halk TV, Καφέρ Μαχιρόγλου, και περιλαμβάνει υποψίες για δωροδοκία, χειραγώγηση δημόσιων διαγωνισμών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις αρχές, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 17 άτομα, ενώ 11 είχαν τεθεί υπό κράτηση κατά την ανακοίνωση των πρώτων στοιχείων.

Atanan kayyum heyeti Halk TV’de… Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, yayın akışının durmaması için gösterdiği çaba sonuçsuz kaldı. Toktaş, "Burada hukuksuzluk yaşanıyor. ‘Birlikte bir iş yaparız’ gibi bir şeyimiz olmaz" dedi. https://t.co/B7iWl8RCTQ — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Ο Μαχιρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, αρνήθηκε τις κατηγορίες και χαρακτήρισε την ενέργεια πολιτικά υποκινούμενη. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι καταγγελίες της εισαγγελίας δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το θεσμικό ερώτημα που γεννά η επέμβαση: γιατί μια έρευνα για φερόμενα οικονομικά αδικήματα συνοδεύεται από την ανάληψη του ελέγχου ενός σημαντικού αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού και τη διακοπή της ζωντανής ενημέρωσης;

Η κρατική διοίκηση δεν είναι μια απλή αλλαγή προσώπων στη διοίκηση μιας επιχείρησης. Στην Τουρκία, ο θεσμός του κρατικού επιτρόπου έχει χρησιμοποιηθεί και σε δήμους που διοικούνταν από την αντιπολίτευση, με αιρετούς να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται από πρόσωπα που διορίζει το κράτος. Η επέκταση αυτής της πρακτικής σε μέσα ενημέρωσης εντείνει τις ανησυχίες για τη συγκέντρωση ελέγχου σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς.

Η δημοκρατία με… κρατικό επίτροπο

Η εικόνα έχει μια ειρωνεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη: σε μια χώρα που εξακολουθεί να συμμετέχει στους δυτικούς θεσμούς και να επικαλείται τη στρατηγική της σημασία για τη Δύση, ένα από τα γνωστότερα επικριτικά τηλεοπτικά δίκτυα βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο την ημέρα που ένας κορυφαίος αντίπαλος του προέδρου αρχίζει να υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο.

Halk TV’ye kayyum atandı Şafak baskını düzenlenen kanalın merkez binasına sabah 5 sularında polis girdi. Halk TV binasının önü polis barikatları ile çevrildi. Polis aramasının bitmesiyle çalışanlar tekrar içeri alındı. Vatandaşlar, siyasetçiler, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları kayyum kararına tepki gösterdi. https://t.co/EK5cU9xf6t — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Η δημοκρατία, βέβαια, δεν εξαντλείται στην κάλπη. Προϋποθέτει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ελεύθερο Τύπο, δικαίωμα υπεράσπισης και δυνατότητα της αντιπολίτευσης να ασκεί πολιτική χωρίς να φοβάται ότι η κριτική της θα αντιμετωπιστεί ως απειλή για την εξουσία.

Η κυβέρνηση Ερντογάν επιμένει ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι οι καταγγελίες για διαφθορά πρέπει να διερευνώνται ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας. Οι επικριτές της αντιτείνουν ότι η επαναλαμβανόμενη στόχευση αντιπολιτευόμενων πολιτικών και μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η δικαστική διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής πίεσης.

Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα: όχι αν ένας πολιτικός ή ένας ιδιοκτήτης μέσου ενημέρωσης πρέπει να ελέγχεται από τον νόμο, αλλά αν ο νόμος εφαρμόζεται με ίσους όρους και αν η έρευνα δικαιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται. Η αντιμετώπιση των οικονομικών αδικημάτων και η προστασία της ελευθερίας του Τύπου δεν είναι αντίθετοι στόχοι. Σε μια δημοκρατία οφείλουν να συνυπάρχουν.

Δεκάδες δήμαρχοι της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί

Η υπόθεση του Halk TV δεν εμφανίζεται σε πολιτικό κενό. Από τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024, κατά τις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) πέτυχε σημαντικές νίκες, δεκάδες δήμαρχοι που εξελέγησαν με το κόμμα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με συλλήψεις και δικαστικές έρευνες.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Turkish Minute στις 10 Οκτωβρίου, επικαλούμενο τουρκικό δημοσίευμα, 40 δήμαρχοι του CHP είχαν συλληφθεί σε κάποια φάση μετά τις εκλογές του 2024. Οι υποθέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για δωροδοκία, παρατυπίες σε δημόσιους διαγωνισμούς και άλλα αδικήματα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι έρευνες αφορούν ποινικές υποθέσεις και όχι την πολιτική ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Για την αντιπολίτευση, ωστόσο, η συσσώρευση των υποθέσεων, οι προφυλακίσεις και η αντικατάσταση αιρετών από διορισμένες διοικήσεις συνθέτουν μια ευρύτερη εικόνα περιορισμού της πολιτικής της επιρροής. Η απομάκρυνση εκλεγμένων αξιωματούχων πριν ολοκληρωθούν οι δίκες τους εγείρει ένα θεμελιώδες ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης: τι απομένει από την επιλογή των ψηφοφόρων όταν η διοίκηση που εξέλεξαν μπορεί να αλλάξει με απόφαση των αρχών;

Ο δήμαρχος της Σμύρνης πέρασε στο κόμμα του Ερντογάν

Στο ίδιο πολιτικό σκηνικό εντάσσεται και η απόφαση του δημάρχου της Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγάι, να προσχωρήσει στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Ο Τουγάι είχε εκλεγεί το 2024 με το CHP και εντάχθηκε επίσημα στο κόμμα του Ερντογάν στις 7 Οκτωβρίου 2026, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, η οποία αποτελεί διαχρονικό προπύργιο της κοσμικής αντιπολίτευσης.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ υποστήριξε ότι ο δήμαρχος δέχθηκε πιέσεις και απειλές φυλάκισης, συνδέοντας την αποχώρησή του με το κλίμα των δικαστικών διώξεων. Ο Ερντογάν απέρριψε τις αιτιάσεις και χαρακτήρισε συκοφαντία τους ισχυρισμούς περί εκβιασμού.

Το δικαίωμα στην ενημέρωση δεν διορίζεται

Η Τουρκία παραμένει χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και σημαντικός συνομιλητής της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η στρατηγική σχέση, ωστόσο, δεν καταργεί την ανάγκη να αξιολογούνται οι εξελίξεις στο εσωτερικό της με βάση τις ίδιες δημοκρατικές αρχές που επικαλούνται οι δυτικές κυβερνήσεις: ελευθερία της έκφρασης, ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, προστασία της αντιπολίτευσης και σεβασμός της λαϊκής ετυμηγορίας.