Σε 25 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ένας 36χρονος διασώστης στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, ο οποίος βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του να αυνανίζεται και να ουρεί πάνω σε τρόφιμα και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοί του. Στη συνέχεια, αναρτούσε τα βίντεο σε ιστοσελίδα με περιεχόμενο για ενηλίκους, με στόχο, όπως φέρεται να δήλωσε, να αποκτήσει φήμη ως πορνοστάρ και να κερδίσει χρήματα.

Ο Κρίστοφερ Κάρολ, μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Μπάλτιμορ, παραδέχθηκε τον Αύγουστο την ενοχή του σε τρεις κατηγορίες που αφορούσαν την πρόκληση κατάποσης σωματικών υγρών από άλλους ανθρώπους. Η υπόθεση αφορούσε τουλάχιστον τρία ξεχωριστά περιστατικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Baltimore Banner και WBAL.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, οι πράξεις του φέρεται να ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεχίστηκαν έως τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ο Κάρολ ανάρτησε τουλάχιστον 64 βίντεο στην πλατφόρμα JustForFans, η οποία λειτουργεί με συνδρομές επί πληρωμή, χρεώνοντας περίπου 7 δολάρια για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, όπως αναφέρει η nypost.

Ουρούσε σε παγομηχανή και επέστρεφε μπουκάλια στο κοινόχρηστο ψυγείο

Πολλά από τα βίντεο είχαν καταγραφεί στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στο Τόουσον και σε πυροσβεστικό σταθμό στο Πάικσβιλ. Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν σωματικά υγρά και DNA του 36χρονου σε χώρους εργασίας και μέσα σε ασθενοφόρο.

Paramedic Sentenced for Masturbating in Coworkers’ Food and Filming It https://t.co/9JyBig8DeI — TMZ (@TMZ) October 13, 2026

Σε ένα από τα βίντεο, σύμφωνα με το WBAL, ο Κάρολ ουρούσε μέσα σε παγομηχανή και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τη σέσουλα για να ανακατέψει το περιεχόμενο. Μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποίησε το ίδιο εργαλείο για να σκουπιστεί, προτού το αφήσει πίσω, χωρίς να γνωρίζουν οι περισσότεροι από δώδεκα εργαζόμενοι τι είχε συμβεί. Οι συνάδελφοί του συνέχισαν να χρησιμοποιούν τη μηχανή.

Στη λεζάντα του συγκεκριμένου βίντεο φέρεται να έγραψε: «Όλοι λένε να μην πίνεις το κίτρινο χιόνι, αλλά εγώ απλώς προσπαθώ να φτιάξω γρανίτα».

Σε άλλη περίπτωση, φέρεται να αυνανίστηκε μέσα σε δοχείο κρέμας καφέ και στη συνέχεια να το επέστρεψε στο κοινόχρηστο ψυγείο. Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι εκσπερμάτισε πάνω στο πληκτρολόγιο μιας προϊσταμένης του, κοντά στο σημείο όπου εκείνη έτρωγε καθημερινά το πρωινό και το μεσημεριανό της. Παράλληλα, φέρεται να έριχνε σωματικά υγρά πάνω σε φαγητά που μαγειρεύονταν στον πυροσβεστικό σταθμό.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε ειδικό καθαρισμό των γραφείων και των σταθμών. Η παγομηχανή αντικαταστάθηκε πλήρως, ενώ αρκετά οχήματα απολυμάνθηκαν.

Η συγγνώμη και η ποινή

Κατά την ακρόαση για την επιβολή της ποινής, ο Κάρολ εξέφρασε τη μεταμέλειά του. «Λυπάμαι πραγματικά όλους όσοι εμπλέκονται. Ντρέπομαι απόλυτα που προκάλεσα τόσο πόνο», δήλωσε, σύμφωνα με το Baltimore Banner.

Η εισαγγελέας Λίζα Ντέβερ καταδίκασε δημόσια τις πράξεις του, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας ήταν άνθρωποι που είχαν αφιερωθεί στην προσφορά προς την κοινότητα. Ένα από τα θύματα ανέφερε ότι ο Κάρολ εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη ανθρώπων που τον θεωρούσαν πρόσωπο στο οποίο μπορούσαν να βασιστούν, παραβιάζοντάς την για τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση.

Ο 36χρονος συνελήφθη στις 4 Φεβρουαρίου και αρχικά αντιμετώπιζε 23 κατηγορίες σχετικές με τη συμπεριφορά του. Στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς, τον Αύγουστο παραδέχθηκε την ενοχή του σε τρεις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε συνολικά 25 χρόνια φυλάκισης, πέντε λιγότερα από τα 30 χρόνια που ζητούσε η εισαγγελική πλευρά.

Πριν από την καταδίκη του, ο Κάρολ είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται για την κομητεία. Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κρίσεις ψυχικής υγείας ή προβλήματα εξάρτησης από ουσίες.

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα. Σύμφωνα με το CBS News Baltimore, ο Κάρολ κατηγορείται επίσης ότι ούρησε σε συσκευή διάχυσης αρώματος σε ιατρείο και στη συνέχεια την επανασύνδεσε. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, σε ένα από τα βίντεο φέρονται να εμφανίζονται στο φόντο τα δύο παιδιά του.