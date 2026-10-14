Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι όροι της ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως διευκρίνισε, οι σχετικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τη δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε αν οι ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους δείχνουν ότι η Ρωσία δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία.

«Έχει καθοριστεί κάτι με συγκεκριμένους όρους;», δήλωσε. «Όχι (…) και γι’αυτό συνεχίζονται οι εργασίες σε αυτόν τον τομέα», τόνισε.

Παράλληλα το Κρεμλίνο τόνισε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ ο Τραμπ και οι διαπραγματευτές του προσπαθούν να τον τερματίσουν.

Ο Πεσκόφ ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συζητήσει σήμερα θέματα κυβερνοασφάλειας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, χαρακτηρίζοντας το θέμα αυτό ολοένα και πιο πιεστικό. Ωστόσο διέψευσε ότι η συνάντηση προκλήθηκε από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε ρωσικά κέντρα δεδομένων.

«Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα, τονώνοντας την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο ταυτοχρόνως βεβαίως, απόπειρες από διάφορα κράτη να εργαλειοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες (…) θέτουν απειλές σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας», επισήμανε ο Πεσκόφ.

«Όπως είναι φυσικό, δεν αποτελούμε εξαίρεση, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που ο πρόεδρος κάνει σήμερα αυτή την συνάντηση», πρόσθεσε.

Αυτή, σημείωσε, δεν συνδέεται με τα ουκρανικά πλήγματα με drones την περασμένη εβδομάδα σε τέσσερα ρωσικά κέντρα δεδομένων -τρία που ανήκουν στον τεχνολογικό όμιλο Yandex και ένα στην Sberbank.

«Όχι, πρόκειται για μια πιο συστημική συνάντηση. Δεν συνδέεται με αυτές τις συγκεκριμένες, μεμονωμένες επιθέσεις», δήλωσε.

Μεταξύ αυτών που θα μετάσχουν βρίσκονται υπουργοί, ανώτατοι αξιωματούχοι της ασφάλειας, ο επικεφαλής της Sberbank και η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα, διευκρίνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.