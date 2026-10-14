Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου σε εξαώροφο κτίριο που βρισκόταν υπό ανακαίνιση στο Παρίσι και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Boulevard de l’Hôpital, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Οστερλίζ, στο 13ο διαμέρισμα της πόλης, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και περαστικούς.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη στέγη του κτιρίου, ενώ πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα περίπου 100 πυροσβέστες με 30 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ η πυρκαγιά δεν επηρέασε την κυκλοφορία των τρένων ούτε τη λειτουργία του κοντινού νοσοκομείου Pitié-Salpêtrière, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

De tout cœur avec les pompiers de Paris pour ce nouvel incendie à Austerlitz https://t.co/O7PMVpD9GH — Stephane Jobert 🎤 (@stephanejobert) October 14, 2026

«Πρόκειται για μια τεράστια πυρκαγιά στη στέγη του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση 3, Boulevard de l’Hôpital. Το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση και είναι δίπλα στον σταθμό Οστερλίζ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Παρισιού (BSPP).

Όπως ανέφερε, ολόκληρη η στέγη, έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων, είχε ήδη καταστραφεί, ενώ η φωτιά είχε επεκταθεί σε ορισμένα σημεία του τέταρτου επιπέδου, δηλαδή στον τελευταίο όροφο του κτιρίου.

Ο δήμαρχος του 13ου διαμερίσματος, Ζερόμ Κουμέ, επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε τη λειτουργία του κοντινού νοσοκομείου Pitié-Salpêtrière.

Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι το κτίριο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά είναι «ένα ιστορικό κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν ήδη γραφεία και το οποίο δεν αποτελούσε μέρος του σταθμού Οστερλίζ». Ο ξύλινος σκελετός της στέγης του «κάηκε ολοσχερώς», πρόσθεσε.