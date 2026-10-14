Υπό τον έλεγχο του κρατικού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) έχουν περάσει τα τελευταία δύο χρόνια συνολικά δέκα τηλεοπτικοί σταθμοί στην Τουρκία, στο πλαίσιο δικαστικών ερευνών για οικονομικά αδικήματα.

Τελευταίος στη λίστα προστέθηκε σήμερα ο αντιπολιτευόμενος τηλεοπτικός σταθμός Halk TV, στη διοίκηση του οποίου τοποθετήθηκε ως διαχειριστής ο Ιμπραχίμ Πασαλί, αρθρογράφος της εφημερίδας Yeni Safak, που είχε αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα και σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

Atanan kayyum heyeti Halk TV'de… Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, yayın akışının durmaması için gösterdiği çaba sonuçsuz kaldı.



Toktaş, "Burada hukuksuzluk yaşanıyor. 'Birlikte bir iş yaparız' gibi bir şeyimiz olmaz" dedi. https://t.co/aBNhmHKTM6 pic.twitter.com/B7iWl8RCTQ — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί που από το 2025 έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, με αφορμή έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό, ξέπλυμα χρήματος, απάτη και διαφθορά, είναι οι Flash Haber, EkoTürk, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor, TELE1, Kanal V και GAİN Medya.

Ορισμένοι συνέχισαν να εκπέμπουν, άλλοι άλλαξαν πρόγραμμα ή οδηγήθηκαν σε διαδικασία πώλησης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διακόπηκε η μετάδοση, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του TMSF, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 έκλεισαν 177 μέσα ενημέρωσης. Οι αποφάσεις ανακλήθηκαν για 26, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία 151 μέσων μαζικής ενημέρωσης μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο προς πώληση.

Νομοθετική αλλαγή του 2025 διεύρυνε τη δυνατότητα διορισμού κρατικών διαχειριστών σε εταιρείες υπό δικαστική διερεύνηση.