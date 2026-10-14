Σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία και στον έλεγχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών φέρεται να προκάλεσαν οι περιορισμοί που εφαρμόστηκαν σε τερματικούς σταθμούς του δορυφορικού δικτύου Starlink της SpaceX στην Ουκρανία. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των αμυντικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν στρατιωτικές αποστολές.

Ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος τεχνολογίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η εταιρεία του Έλον Μασκ επέβαλε περιορισμό στην ταχύτητα λειτουργίας των τερματικών Starlink που χρησιμοποιούνται εν κινήσει.

«Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, η SpaceX εισήγαγε περιορισμό ταχύτητας για τους τερματικούς σταθμούς Starlink εν κινήσει», ανέφερε ο ίδιος.

Όπως υποστήριξε, οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την αλλαγή, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές επιχειρήσεις. «Οι αμυντικές δυνάμεις μας δεν είχαν προειδοποιηθεί σχετικά με αυτόν τον περιορισμό, που προκάλεσε διαταραχή πολλών αποστολών. Όπως όλα δείχνουν, το μέτρο αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Μπεσκρέστνοφ ανέφερε ακόμη ότι η SpaceX διέκοψε τη λειτουργία της στρατιωτικής έκδοσης του συστήματος για ταχύτητες άνω των 100 μιλίων την ώρα, δηλαδή περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Προβλήματα στον έλεγχο των drones και ακυρώσεις αποστολών

Τις επιπτώσεις των περιορισμών επιβεβαίωσε το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, επισημαίνοντας ότι ορισμένες μονάδες αναγκάστηκαν να ματαιώσουν αποστολές.

Σε δήλωση που διαβιβάστηκε στο Reuters, το Σώμα περιέγραψε τις δυσκολίες που καταγράφηκαν κατά τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, στη διάρκεια πτήσεων η σύνδεση μπορεί να διακοπτόταν για 10-20 δευτερόλεπτα σε ταχύτητες μόλις 110-120 χλμ/ώρα. Τα drones εξακολουθούσαν να κινούνται, όμως αυτές οι διακοπές έκαναν πιο δύσκολο τον έλεγχό τους», ανέφερε.

Παράλληλα, πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας σημείωσε ότι οι νέοι περιορισμοί δημιουργούν σημαντικά εμπόδια τόσο στον εφοδιασμό όσο και στη διεξαγωγή συγκεκριμένων επιχειρήσεων με drones.

Το Starlink αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο επικοινωνίας για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς οι τερματικοί σταθμοί του παρέχουν πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου άλλες υποδομές επικοινωνίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Το Κίεβο αξιοποιεί το δορυφορικό δίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων του. Επιπλέον, κεραίες Starlink έχουν εγκατασταθεί σε ορισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσφέροντας τη δυνατότητα διατήρησης της σύνδεσης στο διαδίκτυο και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών παρεμβολών από τον αντίπαλο. Με αυτόν τον τρόπο, τα drones μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένα και να καθοδηγούνται προς τους στόχους τους.

Η στάση του Έλον Μασκ απέναντι στην Ουκρανία

Ο ιδιοκτήτης της SpaceX, Έλον Μασκ, έχει διατυπώσει επανειλημμένα επικριτικές απόψεις για την ουκρανική κυβέρνηση και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να παρέχει στο Κίεβο πρόσβαση στην τεχνολογία Starlink.

Την Κυριακή, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ότι «είναι καιρός η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη», επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη θέση που είχε εκφράσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η SpaceX είχε διαθέσει συστήματα Starlink στην Ουκρανία από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022. Στη συνέχεια, ωστόσο, η Ρωσία κατάφερε επίσης να εξασφαλίσει κεραίες του δορυφορικού δικτύου για τις ανάγκες των στρατευμάτων της.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι σταθμοί Starlink που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις μπλοκαρίστηκαν από το δίκτυο, έπειτα από αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι η χώρα του επιδιώκει να αναπτύξει μια εναλλακτική λύση στο Starlink, σε συνεργασία με ευρωπαϊκή χώρα, την οποία δεν κατονόμασε.

Ουκρανική καταγγελία για τη στάση των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, νέες αιχμές για τον ρόλο της Ουάσινγκτον στον πόλεμο διατύπωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «βοηθούν» τη Ρωσία στη σύγκρουση με την Ουκρανία. Η δήλωσή του έγινε μετά τη γνωστοποίηση από το Κίεβο ότι δεν είχε λάβει προειδοποίηση πριν από ρωσικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα είχαν αναφερθεί περιορισμοί στη χρήση του Starlink από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Είναι σαφές ότι βοηθούν τη Ρωσία για τον έναν ή τον άλλο λόγο», υποστήριξε ο Ουκρανός αξιωματούχος.