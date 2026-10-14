Οικονομικούς δεσμούς με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο κατασκευής πετρελαιαγωγού αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα συνδέει το Ιράκ με τη Συρία παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, διατηρούσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Συρία και το Ιράκ Τομ Μπάρακ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ υποστήριξε τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο εταιρείας την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος, εγείροντας ερωτήματα για πιθανή παραβίαση των ομοσπονδιακών κανόνων δεοντολογίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, τον Ιούλιο το Ιράκ και η Συρία υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης με κοινοπραξία εταιρειών για την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών σχετικά με την αποκατάσταση του πετρελαιαγωγού.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ο επενδυτικός όμιλος TI Capital, με έδρα την Καλιφόρνια, η αμερικανική Chevron και η καταριανή UCC Holding.

Ερωτήματα για σύγκρουση συμφερόντων

Στο τηλεγράφημα επισημαίνεταιι ότι η υποστήριξη του Μπάρακ προς εταιρεία που συνδέεται με επιχειρηματικό του εταίρο δημιουργεί ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της διπλωματικής του ιδιότητας.

Το σχέδιο του πετρελαιαγωγού αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής μεταφοράς πετρελαίου χωρίς διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.