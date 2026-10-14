Πλημμυρισμένους δρόμους, υπόγειες διαβάσεις, κατοικίες και καταστήματα άφησε πίσω της η ισχυρή καταιγίδα, που ξέσπασε χθες, Τρίτη, το βράδυ και συνεχίζεται και σήμερα, στην Κωνσταντινούπολη.

Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στα νερά, ενώ η κυκλοφορία σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά

Στην περιοχή Εσενγιούρτ, μία γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που είχαν κατακλύσει τον δρόμο και διασώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση τριών πολιτών, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

🌧️ İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı.



Çevredeki vatandaşlar, kadını kollarından tutarak akıntıdan kurtardı. pic.twitter.com/6udfWtvWKB — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026

Η δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα να παρασύρεται από το νερό, προτού οι περαστικοί καταφέρουν να την απομακρύνουν.

Στο Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, πυροσβέστες και διασώστες απεγκλώβισαν έναν άνθρωπο από πλημμυρισμένο υπόγειο διαμέρισμα, στο οποίο είχε επιστρέψει για να πάρει φάρμακα.

🌊Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. pic.twitter.com/WTBW11qN1x — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026

Πλημμύρες σε σχολεία και κατοικίες

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης Σουλτανγκαζί, Μπασάκσεχιρ, Μπεϊκόζ και Μπουγιούκ Τσεκμετζέ, όπου πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις και σχολικές εγκαταστάσεις.

Σε λύκειο του Μπουγιούκ Τσεκμετζέ, μαθητές τοποθέτησαν θρανία στη σειρά, για να μπορέσουν να περάσουν πάνω από τα νερά και να μπουν στο σχολείο.

Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης προς την αυλή δημοτικού σχολείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Κυκλοφοριακό χάος και προβλήματα στις συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στους αυτοκινητοδρόμους D-100 και TEM, ενώ πλημμύρισαν ακόμα και σταθμοί μετρό, τραμ και λεωφορείων.

🌧️ İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı.



🚇 Tavandan akan suları görenler şaşırdı. pic.twitter.com/FQmEoVLmq0 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026

Σύμφωνα με το Δήμο Κωνσταντινούπολης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση έφτασε το 72% στο σύνολο της πόλης, με 83% στην ασιατική πλευρά και 67% στην ευρωπαϊκή.