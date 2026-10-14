Πολύ πριν από τις διαβόητες δίκες των μαγισσών στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, η πολιτεία του Κονέκτικατ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός κύματος κατηγοριών για μαγεία, με δεκάδες ανθρώπους να οδηγούνται στα δικαστήρια και τουλάχιστον 11 να καταλήγουν στην αγχόνη. Σήμερα, μια νέα θεματική διαδρομή συνδέει ιστορικές τοποθεσίες, παλιά νεκροταφεία, στοιχειωμένα σπίτια και καταστήματα αποκρυφισμού, φέρνοντας στο φως ένα σκοτεινό κεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας που παραμένει λιγότερο γνωστό από τις δίκες του Σάλεμ.

Στους δεντροφυτεμένους δρόμους του ιστορικού κέντρου του Γουίνδσορ, στο Κονέκτικατ, μια κυκλική πλακόστρωτη επιφάνεια με κόκκινα τούβλα αφιερωμένα σε φίλους και συγγενείς της τοπικής κοινωνίας κρύβει μια ανατριχιαστική αναφορά. Ανάμεσα στις επιγραφές ξεχωρίζει εκείνη που αναγράφει: «Άλις “Άλς” Γιανγκ: Θύμα απαγχονισμού για μαγεία, 26 Μαΐου 1647». Η Γιανγκ ήταν ο πρώτος καταγεγραμμένος άνθρωπος που εκτελέστηκε για μαγεία στις αμερικανικές αποικίες.

Η αναμνηστική πλάκα της αποτελεί πλέον έναν από τους σταθμούς του νέου Haunted History Trail του Κονέκτικατ, μιας αυτοκαθοδηγούμενης διαδρομής που εκτείνεται σε ολόκληρη την πολιτεία και περιλαμβάνει περισσότερες από 130 τοποθεσίες. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μέρη που συνδέονται με παραφυσικές ιστορίες, τραγικά γεγονότα και θρύλους, από αρχαίους τόπους ταφής και σπίτια που θεωρούνται στοιχειωμένα μέχρι καταστήματα με είδη αποκρυφισμού.

Το σκοτεινό παρελθόν του Κονέκτικατ και οι δίκες των μαγισσών

Με ιστορία σχεδόν 400 ετών, το Κονέκτικατ διαθέτει έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό τοποθεσιών που συνδέονται με υπερφυσικές ιστορίες, όπως αναφέρει το BBC. Ωστόσο, το πραγματικό παρελθόν της πολιτείας γύρω από τις κατηγορίες για μαγεία ενδέχεται να είναι ακόμη πιο τρομακτικό από τους θρύλους για φαντάσματα.

Οι δίκες των μαγισσών στο Κονέκτικατ πραγματοποιήθηκαν από το 1647 έως το 1697 και είχαν τις ρίζες τους στην πουριτανική κουλτούρα διώξεων που έφεραν μαζί τους οι πρώτοι άποικοι από την Αγγλία. Στο διάστημα των 50 ετών που διήρκεσε το κύμα πανικού, τουλάχιστον 49 άνθρωποι κατηγορήθηκαν ότι είχαν συνάψει συμφωνίες με τον διάβολο ή ότι χρησιμοποιούσαν υπερφυσικές δυνάμεις για να προκαλέσουν βλάβη σε άλλους. Από αυτούς, 34 παραπέμφθηκαν σε δίκη και τουλάχιστον 11 απαγχονίστηκαν.

Αντίθετα, οι δίκες των μαγισσών στο Σάλεμ ξεκίνησαν το 1692 και διήρκεσαν μόλις 15 μήνες. Η τελευταία γυναίκα στο Κονέκτικατ που θεωρήθηκε ύποπτη για μαγεία και εκτελέστηκε ήταν η Μέρι Μπαρνς, η οποία οδηγήθηκε στην αγχόνη το 1663, στο Γκάλοους Χιλ του Χάρτφορντ. Οι δίκες, ωστόσο, συνεχίστηκαν στην πολιτεία έως το 1697, ενώ οι τελευταίες εκτελέσεις για μαγεία στις αμερικανικές αποικίες πραγματοποιήθηκαν στο Σάλεμ το 1692.

Το γεγονός ότι το Σάλεμ συνδέθηκε με τις τελευταίες εκτελέσεις εξηγεί εν μέρει γιατί η ιστορία του παραμένει τόσο γνωστή, έχοντας αποτυπωθεί και σε ταινίες όπως «Η Δοκιμασία» και «Χόκους Πόκους». Αντίθετα, ο ρόλος του Κονέκτικατ στις διώξεις ανθρώπων για μαγεία παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος.

«Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη με όλα εκείνα τα αρχεία», λέει η Μπεθ Καρούζο, συνιδρύτρια της τοπικής ιστορικής πρωτοβουλίας Connecticut Witch Trial Exoneration Project, η οποία επιδιώκει την αποκατάσταση της μνήμης των θυμάτων. Όπως εκτιμά, όταν ορισμένοι άρχισαν να ντρέπονται για τις δίκες, ενδέχεται ισχυρές οικογένειες να κατέστρεψαν μέρος των σχετικών εγγράφων.

Γουίνδσορ: Η πρώτη εκτέλεση για μαγεία και οι άδικες κατηγορίες

Το ιστορικό κέντρο του Γουίνδσορ, που χρονολογείται από το 1633, διατηρεί σπίτια με αετώματα από τον 17ο και τον 18ο αιώνα, τα οποία θυμίζουν την εποχή των πουριτανών αποίκων. Η πόλη ήταν ο πρώτος αγγλικός οικισμός στο Κονέκτικατ και η γενέτειρα της Άλις Γιανγκ, η εκτέλεση της οποίας το 1647 αποτέλεσε την πρώτη καταγεγραμμένη εκτέλεση για μαγεία στις αμερικανικές αποικίες.

Η υπόθεση της Γιανγκ βασίστηκε σε εξαιρετικά αδύναμα στοιχεία. Η ίδια και η κόρη της επέζησαν από την επιδημία γρίπης του 1647, ενώ τέσσερα παιδιά που ζούσαν στο διπλανό σπίτι πέθαναν. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε αρκετό για να καταδικαστεί σε θάνατο στο Χάρτφορντ, τότε πρωτεύουσα της αποικίας του Κονέκτικατ.

«Η υπόθεσή της ήταν πραγματικά άδικη και υπέφερε», σημειώνει η Καρούζο, προσθέτοντας ότι, πέρα από όσα υπέστη, η ιστορία της παραμένει σχεδόν άγνωστη.

Στο Γουίνδσορ υπάρχει επίσης ένα αναμνηστικό τούβλο αφιερωμένο στη Λίντια Γκίλμπερτ, η οποία δικάστηκε και εκτελέστηκε το 1654. Η υπόθεσή της συνδέθηκε με τον θάνατο ενός από τους ενοίκους της, ο οποίος σκοτώθηκε κατά λάθος από έναν άλλο στρατιώτη στη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης. Ο στρατιώτης απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, ενώ δεν είναι σαφές γιατί η ευθύνη μεταφέρθηκε στην Γκίλμπερτ. Η Καρούζο επισημαίνει ότι η Γκίλμπερτ πιθανότατα δεν βρισκόταν καν στο σημείο της άσκησης, καθώς στις τοπικές πολιτοφυλακές υπηρετούσαν μόνο άνδρες. Όπως τονίζει, τέτοιου είδους εικασίες περί υπερφυσικών δυνάμεων δεν θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα σύγχρονο δικαστήριο. Παρ’ όλα αυτά, η Γκίλμπερτ καταδικάστηκε και απαγχονίστηκε επίσης στο Χάρτφορντ.

Χάρτφορντ: Το επίκεντρο του κυνηγιού μαγισσών

Το Χάρτφορντ εξελίχθηκε σύντομα στο επίκεντρο των διώξεων για μαγεία στο Κονέκτικατ. Ο πανικός που εκδηλώθηκε την περίοδο 1662-1663 οδήγησε σε σειρά δικών και ολοκληρώθηκε με τέσσερις απαγχονισμούς. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η οκτάχρονη Ελίζαμπεθ Κέλι, η οποία παραληρούσε λόγω υψηλού πυρετού, φώναξε ότι η γειτόνισσά της, Τζούντιθ Έιρς, προσπαθούσε να την πνίξει. Παράλληλα, μια άλλη γυναίκα, η Αν Κόουλ, θεωρήθηκε ότι ήταν δαιμονισμένη. Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία του Meeting House, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το Old State House.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Ancient Burying Ground του Χάρτφορντ, όπου έχουν ταφεί 14 άνδρες που συνδέονταν με τις διώξεις. Το νεκροταφείο ιδρύθηκε το 1640, καλύπτει έκταση 1,3 στρεμμάτων και αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο τοπόσημο της πόλης από τον 17ο αιώνα.

Η διευθύντρια του συλλόγου Ancient Burying Ground, Κριστίν Τζιούελ, αναφέρεται στους δικαστές και τους ενόρκους που είναι θαμμένοι εκεί και οι οποίοι συνέβαλαν με ιδιαίτερο ζήλο στην καταδίκη ανθρώπων που κατηγορούνταν για μαγεία. Ανάμεσα στα μνημεία ξεχωρίζει το φυσικού μεγέθους άγαλμα του αιδεσιμότατου Σάμιουελ Στόουν, συνιδρυτή του Χάρτφορντ και πουριτανού ιερέα, ο οποίος συμμετείχε σε δικαστικό σώμα που διερευνούσε τις σχετικές υποθέσεις.

Η Τζιούελ υποδεικνύει επίσης το μνημείο του Σάμιουελ Γουίλις, ενός εξέχοντος δικαστικού αξιωματούχου του Κονέκτικατ που συμμετείχε άμεσα στις έρευνες για τις κατηγορίες περί μαγείας. Η οικογένειά του διατήρησε επί γενιές μια συλλογή από καταθέσεις που είχαν ληφθεί σε σχετικές δικαστικές υποθέσεις.

«Ένα μέρος όσων γνωρίζουμε για τις δίκες των μαγισσών οφείλεται στην οικογένεια Γουίλις», αναφέρει η Τζιούελ.

Στο ίδιο νεκροταφείο βρίσκεται και ο τάφος του Τζέιμς Ρίτσαρντς, δικαστικού αξιωματούχου που συμμετείχε στη δίκη της Ελίζαμπεθ Σίγκερ το 1665. Η Σίγκερ είχε οδηγηθεί σε δίκη για τρίτη φορά, όμως η καταδίκη της τελικά ανατράπηκε από τον τότε ασκούντα καθήκοντα κυβερνήτη του Κονέκτικατ, Τζον Γουίνθροπ Τζούνιορ.

Ο Γουίνθροπ, γιατρός και αλχημιστής, εξέταζε συχνά τα στοιχεία σε υποθέσεις μαγείας. Εκτός από την παρέμβασή του υπέρ της Σίγκερ, συνέβαλε ώστε να αποφευχθεί η θανατική καταδίκη της Κάθριν Χάρισον το 1669. Στη συνέχεια, βοήθησε στην καθιέρωση του κανόνα των «δύο μαρτύρων» και στην απόρριψη των λεγόμενων «φασματικών αποδείξεων», δηλαδή ισχυρισμών που βασίζονταν σε υποτιθέμενες υπερφυσικές εμφανίσεις. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν ουσιαστικά στον τερματισμό των εκτελέσεων στην πολιτεία.

«Τον ρωτούσαν: “Αυτό προκλήθηκε από μαγεία;” Και εκείνος απαντούσε πάντα ότι επρόκειτο για ιατρικό ζήτημα», λέει η Καρούζο, χαρακτηρίζοντάς τον μια φωνή μετριοπάθειας σε μια εποχή κατά την οποία υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες με ανάλογη ψυχραιμία.

Φέρφιλντ: Οι γυναίκες που οδηγήθηκαν στην αγχόνη

Η ιστορική διαδρομή συνεχίζεται στο Φέρφιλντ, μια εύπορη παραθαλάσσια πόλη που διαθέτει τέσσερις σταθμούς στο Haunted History Trail. Εκεί, η ιστορία της Γκούντι Κναπ παραμένει συνδεδεμένη με τις τοπικές μνήμες.

Στην πουριτανική κοινωνία, ο όρος «Γκούντι» αποτελούσε συντομογραφία της φράσης «καλή σύζυγος» και χρησιμοποιούνταν ως προσφώνηση για παντρεμένες γυναίκες χαμηλότερης κοινωνικής θέσης. Σύμφωνα με τον Γουόλτ Μάτις, υπεύθυνο προγραμμάτων και εθελοντών στο Fairfield Museum and History Center, ορισμένες γυναίκες της πόλης απευθύνθηκαν στην Κναπ, κατηγορώντας την ότι ήταν μάγισσα και ζητώντας της να αποκαλύψει ποιοι άλλοι άνθρωποι ασκούσαν μαγεία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι είχε στο σώμα της τα λεγόμενα «σημάδια των μαγισσών». Ωστόσο, η υπόθεσή της ενδέχεται να μην είχε προχωρήσει ποτέ, αν δεν είχε προηγηθεί η καταγγελία μιας άλλης γυναίκας, της Γκούντι Μπάσετ, από τη γειτονική πόλη Στράτφορντ.

Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο η Μπάσετ βρέθηκε η ίδια κατηγορούμενη για μαγεία. Κατά τη διάρκεια της δίκης της, πιθανότατα υπό καθεστώς βασανιστηρίων, φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρχε άλλη μάγισσα στο Φέρφιλντ, η οποία «κρατούσε το κεφάλι της ψηλά», σύμφωνα με τον Μάτις. Η Μπάσετ απαγχονίστηκε το 1651, ενώ η Κναπ εκτελέστηκε το 1653 σε ένα χωράφι που βρίσκεται σήμερα στο Μπρίτζπορτ. Το μνημείο της τελευταίας βρίσκεται πλέον στο Burroughs Community Centre της πόλης.

Στο Φέρφιλντ, ένα ακόμη σημείο της διαδρομής είναι η λίμνη Έντουαρντς, στον χώρο Museum Commons του Fairfield Museum and History Center, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης από τον 17ο αιώνα. Σήμερα, η λίμνη έχει περιοριστεί σε μια μικρή κοιλότητα στο έδαφος, αλλά παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για τις λεγόμενες δοκιμασίες βύθισης, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι για μαγεία δένονταν και ρίχνονταν στο νερό. Αν επέπλεαν, θεωρούνταν ένοχοι, ενώ αν βυθίζονταν, θεωρούνταν αθώοι.

Το 1692, η Ελίζαμπεθ Κλόουσον και η Μέρσι Ντίσμπροου, οι οποίες είχαν κατηγορηθεί και δικαστεί για μαγεία, δέχθηκαν οικειοθελώς να υποβληθούν στη δοκιμασία. Παρότι και οι δύο επέπλευσαν, τελικά αθωώθηκαν.

Στράτφορντ: Η μνήμη της Γκούντι Μπάσετ και το παγωτατζίδικο

Στο Στράτφορντ, μια πόλη με συνδυασμό ιστορικής αποικιακής αρχιτεκτονικής και παραθαλάσσιων κατοικιών τύπου μπανγκαλόου, η ιστορία της Γκούντι Μπάσετ έχει περάσει ακόμη και στην τοπική επιχειρηματική ζωή. Το Goody Bassett’s Ice Cream Shop διατηρεί ζωντανό το όνομά της, το οποίο, όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης του, Πολ Τζόι, ήταν ήδη γνωστό στους κατοίκους της πόλης και αποτελούσε ένα διασκεδαστικό όνομα για τα παιδιά που μεγάλωναν εκεί, ιδιαίτερα την περίοδο του Χάλογουιν.

Το κατάστημα τιμά τη μνήμη της Μπάσετ και μέσα από το μενού του, με το «Goody’s Cauldron», μια πρόκληση κατανάλωσης παγωτού που περιλαμβάνει εννέα μπάλες.

Θεωρείται ότι η Μπάσετ απαγχονίστηκε στο Στράτφορντ, αν και δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία που να επιβεβαιώνουν το γεγονός. Οι τοπικές παραδόσεις υποδεικνύουν ως πιθανά σημεία το Meeting House της πόλης, το Gallow’s Brook ή το πρώην αρχοντικό Φελπς, σύμφωνα με τον Τζόι. Ελλείψει οριστικών αποδείξεων, μια πέτρινη αναμνηστική πλάκα αφιερωμένη στην Μπάσετ έχει τοποθετηθεί κάτω από ένα δέντρο στο West Broad Green του Στράτφορντ.

Τα καταστήματα αποκρυφισμού και η σύγχρονη κληρονομιά των διώξεων

Η σχέση του Κονέκτικατ με τη μαγεία εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της σύγχρονης ταυτότητάς του. Από τους σταθμούς του Haunted History Trail, οι 35 είναι καταστήματα που διαθέτουν είδη σχετικά με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό.

Ένα από αυτά είναι το The Blackbird House, στο Γουέδερσφιλντ, μια αποικιακή πόλη που αποτελούσε εσωτερικό εμπορικό λιμάνι και όπου αρκετοί άνθρωποι κατηγορήθηκαν για μαγεία και απαγχονίστηκαν. Στο κατάστημα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε τράπουλες ταρώ, κρυστάλλους και ορυκτά, ενώ ανάμεσα στα διαθέσιμα είδη βρίσκονται και μαύρα καπέλα μαγισσών.

Παράλληλα, οι προσπάθειες αποκατάστασης της μνήμης των θυμάτων έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Το 2017, η Μπεθ Καρούζο και η Γκριέγκο υπέβαλαν αίτημα για την αποκατάσταση των ονομάτων της Άλις Γιανγκ και της Λίντια Γκίλμπερτ, το οποίο οδήγησε στην έγκριση ομόφωνου ψηφίσματος. Η Καρούζο υπογράμμισε ότι ήταν σημαντικό για το Γουίνδσορ να αναγνωρίσει τι είχε συμβεί στο παρελθόν.

Χάρη στις προσπάθειες της πρωτοβουλίας, η First Church στο Γουίνδσορ, όπου είχε υπηρετήσει ο αιδεσιμότατος Τζον Γουόρχαμ, ένας έντονα πολέμιος της μαγείας ιερέας, εξέδωσε επίσης απολογία.

Το Connecticut Witch Trial Exoneration Project βοηθά παράλληλα κατοίκους να πραγματοποιήσουν γενεαλογικές έρευνες και να αναζητήσουν πληροφορίες για τους προγόνους τους που είχαν κατηγορηθεί για μαγεία. Όπως αναφέρει η Καρούζο, η ίδια έχει λάβει πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα και σημειώματα από απογόνους θυμάτων, οι οποίοι την ευχαριστούν επειδή η πρωτοβουλία έδωσε ανθρώπινη διάσταση στην ιστορία των προγόνων τους. Η αναγνώριση των θυμάτων θεωρείται σημαντική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον τους ήταν παράλογες.

Το 2023, οι νομοθέτες του Κονέκτικατ ενέκριναν κοινό ψήφισμα για την αποκατάσταση της μνήμης όλων των θυμάτων των διώξεων για μαγεία στην πολιτεία. Σήμερα, η διαδρομή Haunted History Trail δίνει τη δυνατότητα τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους να γνωρίσουν τις ιστορίες ανθρώπων που κατηγορήθηκαν άδικα και ξεχάστηκαν με το πέρασμα των αιώνων.

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν την ιστορία», λέει η Καρούζο. «Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρονται. Απλώς δεν γνωρίζουν».