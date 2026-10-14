Έκκληση προς το κοινό να σταματήσει να κοινοποιεί το βίντεο από τη θανατηφόρα επίθεση τίγρη σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας απευθύνει η οικογένεια του 23χρονου Ουίλιαμ Τσάπμαν, τονίζοντας ότι η αναπαραγωγή του υλικού εντείνει τον πόνο της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η οργή και η θλίψη των συγγενών επιβαρύνθηκαν περαιτέρω μετά τη δημοσίευση του βίντεο από τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στο Truth Social το βίντεο που καταγράφει το περιστατικό, συνοδεύοντάς το με τη φράση «ποτέ μην τα βάζετε με την φύση!» και την υπογραφή «President DJT». Ακολούθησε μια ακόμη ανάρτηση, αυτή τη φορά με βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τον απεικονίζει να παίζει με μια τίγρη.

Ο Ουίλιαμ Τσάπμαν έχασε τη ζωή του όταν εισήλθε στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι τίγρεις στο Πάρκο Άγριας Ζωής του Γιορκσάιρ, στη Βρετανία.

Retard Jumps Into A Tiger Enclosure At Yorkshire Wildlife Park I hope the Tiger is ok https://t.co/KeNDoxeQIU — James Goddard (@JamesPGoddard90) October 10, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύθηκε από βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια περιγράφει τον αντίκτυπο που έχει η διάδοση του υλικού, ζητώντας να σταματήσει η αναπαραγωγή του. «Η δημοσίευση και κυκλοφορία βαθιά επιθετικού περιεχομένου προκαλεί… σοβαρή οδύνη σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή. Ζητούμε από τον κόσμο να σταματήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι συγγενείς του 23χρονου κάνουν λόγο για έναν «έξυπνο, ζεστό και ενδιαφέροντα άνθρωπο», ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρή ψυχική νόσο επί πολλά χρόνια. Το κατά πόσο το ιατρικό ιστορικό του ενδέχεται να συνδέεται με τις συνθήκες του θανάτου του θα εξεταστεί από τον ιατροδικαστή.

Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι του πάρκου έχουν ξεκαθαρίσει ότι η τίγρης Αλτάι, η οποία εμπλέκεται στο περιστατικό, δεν πρόκειται να θανατωθεί. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονταν στις εγκαταστάσεις, οι οποίες παραμένουν κλειστές.