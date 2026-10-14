Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για ένοπλες επιθέσεις στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν στη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων των δικαστικών αρχών Mizan, κατηγορώντας τον ότι ενήργησε προς στήριξη του Ρεζά Παχλαβί, προσωπικότητα της αντιπολίτευσης που βρίσκεται στην εξορία, καθώς και του Ισραήλ.

Ο Αλί-Σινά Μοσταφαβί εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού το πρωί, σύμφωνα με το πρακτορείο. Κατηγορήθηκε ότι εντάχθηκε στις «ένοπλες δυνάμεις του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».

Σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, έλαβε μέρος σε «τρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην πόλη Κερμάν. Κατηγορήθηκε επίσης ότι έστειλε βίντεο και εικόνες σε «εχθρικά» ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα στη διάρκεια των μαζικών διαμαρτυριών τον Ιανουάριο.

Το Mizan μετέδωσε ότι ήταν υποστηρικτής των Ιρανών μοναρχών που συνδέονται με τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του σάχη που ανετράπη το 1979.

Στο Ιράν, δεκάδες άνθρωποι έχουν εκτελεστεί σε σχέση με τον πόλεμο και τις πανεθνικές διαδηλώσεις στην αρχή του έτους. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και χρόνια επικρίνουν την εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής και κατηγορούν τις αρχές ότι χρησιμοποιούν τις εκτελέσεις για εκφοβισμό.