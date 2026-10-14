Συναγερμός για την ασφάλεια των επικοινωνιών στο εσωτερικό της OpenAI σήμανε η αποκάλυψη ότι μηχανικός της εταιρείας φέρεται να τοποθέτησε κρυφά συσκευή ηχογράφησης σε αίθουσα όπου πραγματοποιούνται συναντήσεις ανώτερων στελεχών. Οι αμερικανικές Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ μέχρι στιγμής οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εργαζομένου αφορούν την υποκλοπή επικοινωνιών και όχι την κατασκοπεία.

Πρόκειται για τον 35χρονο Σαουδάραβα μηχανικό Αμπντουλραχμάν Αλφοζάν, ο οποίος συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατηγορείται για «υποκλοπή επικοινωνιών». Ο ίδιος εμφανίστηκε την Τρίτη ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στο Σαν Φρανσίσκο και παραμένει υπό κράτηση έως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, η οποία έχει οριστεί για τις 19 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Ο Αλφοζάν είχε ενταχθεί στο δυναμικό της OpenAI τον Ιούλιο του 2025. Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι συνέδεσαν την προστασία των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με τις ευρύτερες προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Η σοβαρή αυτή υπόθεση δείχνει για ποιον λόγο είναι σημαντικό για την εθνική ασφάλεια να κερδίσουμε την παγκόσμια κούρσα για την υπερνοημοσύνη», δήλωσε ο διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον, χρησιμοποιώντας τον όρο που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ΑΙ.

Ο Κλέιτον ανέλαβε στις αρχές του μήνα την ηγεσία της «Δύναμης Υπερνοημοσύνης», μιας ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Κρεγκ Μισάκιαν υπογράμμισε τη σημασία της υπόθεσης για την εθνική ασφάλεια, ενώ ο Κλέιτον περιέγραψε την ευρύτερη προσπάθεια ως μάχη κατά «των ξένων απειλών».

Τι γνωρίζουν μέχρι στιγμής οι αμερικανικές Αρχές

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει απαγγείλει στον μηχανικό κατηγορίες για οικονομική κατασκοπεία ή για κλοπή βιομηχανικών μυστικών. Επίσης, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνολογικά δεδομένα της εταιρείας.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό το πρόσωπο απέκτησε αθέμιτη πρόσβαση σε βάρη μοντέλων (model weights), στον πηγαίο κώδικα ή σε δεδομένα πελατών», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της OpenAI.

Τα βάρη μοντέλων είναι οι παράμετροι που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και αποτελούν βασικό στοιχείο της τεχνολογίας του.

Η συσκευή ηχογράφησης ήταν κρυμμένη μέσα σε χαρτί τουαλέτας

Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε η φερόμενη ενέργεια. Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ομάδες ασφαλείας της OpenAI εντόπισαν μια συσκευή ηχογράφησης συνδεδεμένη στη θύρα USB μιας τηλεόρασης μέσα σε αίθουσα συσκέψεων. Η συσκευή ήταν κρυμμένη μέσα σε χαρτί τουαλέτας, είχε τοποθετηθεί δύο ημέρες νωρίτερα και περιείχε κρυπτογραφημένες εγγραφές.

Η συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιείται για συναντήσεις που σχετίζονται κυρίως με ερευνητικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη προϊόντων και συνομιλίες με εκπροσώπους δημόσιων αρχών. Πρόκειται, επομένως, για χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται συζητήσεις γύρω από σημαντικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ο μηχανικός φέρεται να είχε αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις αίθουσες συσκέψεων της OpenAI. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησε ένα εργαλείο παραγωγικότητας, προκειμένου να συγκεντρώσει δεδομένα για τους συγκεκριμένους χώρους, τα προγράμματα χρήσης τους και τα σημεία όπου πραγματοποιούν συναντήσεις τα στελέχη της εταιρείας.

Τα ερωτήματα σε AI assistant και η δεύτερη συσκευή

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν σε λογαριασμό βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (AI assistant), ο οποίος συνδεόταν με τη σύζυγο του Αλφοζάν.

Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, από τις 24 έως τις 30 Σεπτεμβρίου υποβλήθηκαν ερωτήματα για την κατασκευή συσκευής ηχογράφησης, την υποκλοπή συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο και την κρυπτογράφηση καρτών μνήμης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χαρακτηριστικά που περιγράφονταν στα ερωτήματα παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνα της συσκευής που εντοπίστηκε στην αίθουσα συσκέψεων.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν και δεύτερη παρόμοια συσκευή, η οποία βρέθηκε μέσα σε τσάντα που ανήκε στον μηχανικό.

Η OpenAI ενημέρωσε το FBI για το περιστατικό και όπως ανέφερε, αξιοποίησε δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση της συσκευής και τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να την είχε τοποθετήσει.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι, σε συνεργασία με τους ερευνητές, είχε προχωρήσει σταδιακά στον περιορισμό της πρόσβασης του Αλφοζάν στα συστήματά της, προτού τον απολύσει στις 9 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που συνελήφθη.

Οι σπουδές στο MIT και η προηγούμενη επαγγελματική πορεία

Ο Αμπντουλραχμάν Αλφοζάν διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, έχει αποφοιτήσει από το MIT και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Μπέρκλεϊ.

Πριν προσληφθεί στην OpenAI, είχε εργαστεί επί πέντε χρόνια στη Meta και στη συνέχεια σε νεοφυή επιχείρηση (start-up). Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της αμερικανικής Δικαιοσύνης, με τις μέχρι στιγμής κατηγορίες να επικεντρώνονται στην υποκλοπή επικοινωνιών και χωρίς να έχει αποδοθεί στον κατηγορούμενο ευθύνη για κλοπή τεχνολογικών μυστικών ή οικονομική κατασκοπεία.