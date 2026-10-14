Ήρεμη ήταν η πρώτη νύχτα του πάπα Λέοντα ΙΔ’ μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος από τον δεξιό πνεύμονα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του Βατικανού.

Όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τρίτης, ο χειρουργός Στέφανο Μαργκαριτόρα και η ιατρική του ομάδα προχώρησαν στην αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα του ποντίφικα.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Λουίς Πρέβοστ, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αυτό που βρήκαν οι γιατροί ήταν σοβαρό, αλλά κατάφεραν να το αφαιρέσουν ολοκληρωτικά».

Σύμφωνα με τις ιατρικές προβλέψεις, ο Λέων αναμένεται να πάρει εξιτήριο σε τέσσερις με πέντε ημέρες.

Μέσα στην ημέρα, η επταμελής ιατρική ομάδα που ανέλαβε τη θεραπεία του ποντίφικα, πρόκειται να δημοσιοποιήσει νέες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.