Η πρόθεση της Ταϊβάν να επενδύσει έως και 4,4 δισ. δολάρια σε έργο φυσικού αερίου στην Αλάσκα επιβεβαιώθηκε επίσημα, λίγο μετά τη σχετική ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας μια σημαντική οικονομική συμφωνία στον ενεργειακό τομέα.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, η συνεργασία αυτή θα αφορά την αγορά έξι εκατομμυρίων μετρικών τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως από την Αλάσκα μόλις ξεκινήσει η παραγωγή, καθώς και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη του έργου, μια επένδυση που εκτιμάται να φτάσει έως τα 4,4 δισ. δολάρια», επεσήμανε το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων της Ταϊβάν.

«Εάν το έργο προχωρήσει ομαλά, σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, θα ενισχύσει σημαντικά τον εθνικό εφοδιασμό με φυσικό αέριο ήδη από το 2032», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Τραμπ ανακοίνωσε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αλάσκα ότι η Ταϊβάν δεσμεύθηκε να αγοράζει το 30% του φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται μέσω μελλοντικού αγωγού ο οποίος θα διασχίζει την πολιτεία αυτή. Πρόσθεσε εξάλλου ότι η Ταϊπέι δεσμεύεται να πραγματοποιήσει μια πρόσθετη επένδυση ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο έργο.

Πρόκειται για ένα έργο αγωγού φυσικού αερίου με ιστορία δεκαετιών, το οποίο έχουν υποστηρίξει διαδοχικά ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και στη συνέχεια ο Τζο Μπάιντεν και τελικά ξανά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. Όμως το έργο αργεί να υλοποιηθεί λόγω της αντίθεσης των υπέρμαχων της βιοποικιλότητας και εξαιτίας της αβεβαιότητας σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητά του.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει το εγχείρημα, κυρίως εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες εγκρίσεις και αναζητώντας πελάτες διατεθειμένους να αγοράσουν φυσικό αέριο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου δήλωσε ότι η Νότια Κορέα δέχθηκε να επενδύσει 54 δισεκ. δολάρια στον αγωγό αυτόν, όμως στη συνέχεια τον διέψευσε η Σεούλ, η οποία διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για το θέμα.

Ο αγωγός αυτός προβλέπεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τη βόρεια Αλάσκα έως τη χερσόνησο Κενάι, στο νότιο τμήμα της πολιτείας. Εκεί θα μετατρέπεται σε LNG και θα εξάγεται με πλοία προς την Ασία.

Τον Μάρτιο του 2025 η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ταϊβάν CPC Corporation υπέγραψε επιστολή πρόθεσης σχετικά με την αγορά LNG από την Αλάσκα.

Χθες ο Τραμπ επεσήμανε ότι έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες ομοσπονδιακές άδειες για την κατασκευή του αγωγού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.