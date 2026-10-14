Βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο φαίνεται να κυνηγά και να παίζει με μια τίγρη, δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση λίγες ώρες αφού είχε δημοσιοποιήσει το βίντεο από τη θανατηφόρα επίθεση τίγρης σε 23χρονο, σε πάρκο άγριας ζωής στη βόρεια Αγγλία, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις.

Στο βίντεο AI, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να εκφοβίζει και να κυνηγά μια τίγρη. Στη συνέχεια, φαίνεται να παλεύει… παιχνιδιάρικα με την τίγρη και στο τέλος να την αγκαλιάζει, υπό τους ήχους του τραγουδιού «The Lion Sleeps Tonight».

Λίγη ώρα μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και νέα ανάρτηση, με ένα βίντεο, στο οποίο παρομοιάζεται με λιοντάρι που μάχεται εναντίον υαινών. Μάλιστα, ο αφηγητής τον χαρακτηρίζει «βασιλιά της ζούγκλας».

Στο συγκεκριμένο βίντεο εναλλάσσονται πλάνα από ομιλίες του με εικόνες στελεχών των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.