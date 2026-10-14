Η Γροιλανδία, όπου σταθμεύουν στρατιωτικοί των ΗΠΑ σε μόνιμη βάση, θα διαδραματίσει «απαράμιλλο» ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου η Άμυνά μας θα καταρρίπτει συστηματικά τα drones, τους πυραύλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που ακόμη δεν έχει ούτε καν επινοηθεί», σημείωσε ο πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε εξάλλου στην ανάρτησή του αυτή ότι προετοιμάζεται «μαζική έρευνα» για πετρελαϊκούς πόρους, όπως και πόρους φυσικού αερίου και ορυκτών, στη Γροιλανδία, λιγότερο από έναν μήνα μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη Δανία και τη Γροιλανδία.

«Μια μαζική έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά ετοιμάζεται να ξεκινήσει στη νέα και καταπληκτική μας Γροιλανδία», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια ερευνών στη Γροιλανδία, αλλά σημείωσε ότι «υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι η ποσότητα εύκολα προσβάσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σχεδόν οποιουδήποτε άλλου εδάφους, οπουδήποτε στον κόσμο».

ΟΙ ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία υπέγραψαν τον περασμένο μήνα συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό των εντάσεων, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του πλούσιου σε ορυκτά και σε στρατηγική θέση νησιού.

Η συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Δανία και τη Γροιλανδία επεκτείνει τον στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για δύο νέες στρατιωτικές βάσεις και το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ «Χρυσός Θόλος», ενώ επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της Δανίας και το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση