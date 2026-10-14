Ο 42χρονος ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έγινε viral αυτή την εβδομάδα, καθώς δυσκολεύτηκε εμφανώς να απολαύσει μια παραδοσιακή ιρλανδική μαύρη μπίρα, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ζούκερμπεργκ συμμετείχε στο podcast «Cheeky Pint» του Τζον Κόλισον, μαζί με τον επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, Αλεξάντερ Γουάνγκ. Οι τρεις τους συζητούσαν για το τελευταίο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, ξεκινώντας την εκπομπή με μια πρόποση με ποτήρια Γκίνες. Ωστόσο, η πρώτη γουλιά του επικεφαλής της Meta δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε κανείς.

Αφού δοκίμασε διστακτικά μια μικρή ποσότητα από τη μπίρα, ο Ζούκερμπεργκ φάνηκε να μετανιώνει σχεδόν αμέσως για την επιλογή του. Το πρόσωπό του συσπάστηκε ελαφρώς, καθώς προσπαθούσε να καταπιεί το ποτό, ενώ αμέσως μετά γύρισε λίγο προς την άλλη πλευρά και ανοιγόκλεισε τα μάτια του αρκετές φορές. Σχολιαστές παρατήρησαν, επίσης, ότι στη συνέχεια έσπρωξε το ποτήρι του μακριά, σχεδόν πέρα από την εμβέλειά του.

Τα σχόλια για την αντίδραση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Το στιγμιότυπο προκάλεσε διασκεδαστικά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο ο δισεκατομμυριούχος προσπάθησε να πιει την Γκίνες. «Δεν έχω ξαναδεί κάποιον να προσπαθεί να μασήσει μια Γκίνες», έγραψε ένας χρήστης, περιγράφοντας την έκφραση του Ζούκερμπεργκ.

Ένας άλλος σχολίασε: «Το να προσπαθεί ο Ζάκερμπεργκ να απολαύσει την Γκίνες και να αποτυγχάνει είναι ένα από τα πιο αστεία πράγματα για μένα». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Δεν είμαι φαν της Γκίνες, αλλά μπορώ να την πιω χωρίς να μοιάζω με ένα δεκάχρονο παιδί που δοκιμάζει την πρώτη του μπίρα».

Το κάστρο στην Ιρλανδία που αγόρασαν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η σύζυγός του

Παρότι η Γκίνες δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται στις αγαπημένες του επιλογές, ο Ζούκερμπεργκ ενδέχεται να χρειαστεί να εξοικειωθεί περισσότερο με την Ιρλανδία, καθώς ο ίδιος και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, αγόρασαν τον περασμένο μήνα ένα κάστρο στη χώρα.

Πρόκειται για το Strancally Castle, ένα τριώροφο κτίριο γοτθικού ρυθμού, το οποίο το ζευγάρι απέκτησε από την οικογένεια Άλεν-Μπάκλεϊ. Εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ δήλωσε: «Ο Μαρκ και η οικογένειά του είναι ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτή την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία, όπου η Meta διατηρεί τα διεθνή κεντρικά της γραφεία».

Το ακίνητο κατασκευάστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό και βρίσκεται στην κομητεία Γουότερφορντ, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Δουβλίνου. Πρόκειται για τριώροφη κατοικία γοτθικής αναβίωσης, κατασκευασμένη από λαξευμένη πέτρα.

Το ποσό που κατέβαλε ο ιδρυτής της Meta για την απόκτηση του κάστρου μέσω ιδιωτικής συμφωνίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε στην ανοιχτή αγορά, δεν έχει γίνει γνωστό. Το ακίνητο έχει ανακαινιστεί εκτενώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες του. Ο Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ είναι συνιδρυτής της RAB Capital, μιας εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο.

Η παρουσία της Meta στην Ιρλανδία

Η Meta απασχολεί περίπου 1.500 εργαζομένους στην Ιρλανδία, ενώ το Δουβλίνο αποτελεί την έδρα των διεθνών κεντρικών γραφείων της εταιρείας.

Ο Ζούκερμπεργκ και η οικογένειά του θα συνεχίσουν να διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα χρησιμοποιούν την ιρλανδική κατοικία όταν βρίσκονται στη χώρα για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της Meta.