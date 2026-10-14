Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο Μπράντον Γκάφι εξακολουθεί να αναζητά δικαιοσύνη και να αγωνίζεται ώστε να προστατευτούν άλλα παιδιά από τον διαδικτυακό σεξουαλικό εκβιασμό. Ο Γκάβιν έπεσε θύμα ενός αγνώστου που τον προσέγγισε μέσω Instagram και τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικές φωτογραφίες του, αν δεν του έστελνε χρήματα. Η τραγωδία σημάδεψε την οικογένειά του, αλλά ο πατέρας του αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο του σε αγώνα για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα, ο Μπράντον Γκάφι είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Νότιας Καρολίνας και ένας από τους γνωστούς υποστηρικτές της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, έχει γράψει το βιβλίο «Tomorrow Needs You», στο οποίο περιγράφει όσα βίωσε η οικογένειά του και τις ενοχές που εξακολουθεί να κουβαλά.

Η τελευταία συνομιλία που δεν μπορεί να ξεχάσει

Το καλοκαίρι του 2022, ο Γκάφι επέστρεψε στο σπίτι του στο Ροκ Χιλ της Νότιας Καρολίνας λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έπειτα από μια τοπική εκδήλωση. Εκείνη την περίοδο είχε μόλις εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή της πολιτείας και η προεκλογική εκστρατεία απασχολούσε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του.

Η σύζυγός του, Μελίσα, και τα δύο μικρότερα παιδιά τους κοιμόντουσαν. Ο Γκάβιν, 17 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιό του, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια και συνομιλούσε με φίλους του. Απολάμβανε τις καλοκαιρινές διακοπές πριν αρχίσει τις σπουδές του, έχοντας όνειρο να γίνει καθηγητής καλλιτεχνικών.

«Συχνά λέω ότι τότε ο Γκάβιν ζούσε την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Είχε αρχίσει να αισθάνεται άνετα με τον εαυτό του και ανυπομονούσε να ξεκινήσει το κολέγιο», θυμάται ο πατέρας του.

Λίγο αργότερα, οι δυο τους συναντήθηκαν στον επάνω όροφο του σπιτιού και αντάλλαξαν τις τελευταίες τους κουβέντες.

«Νομίζω ότι του είπα “καληνύχτα, φίλε μου, σ’ αγαπώ” και εκείνος απάντησε “θα σε δω το πρωί”. Ελπίζω πραγματικά να είπα αυτά τα λόγια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μάθω ποτέ με βεβαιότητα», εξομολογείται ο Γκάφι. Λίγο αργότερα, βρήκε τον γιο του νεκρό. Η ανάμνηση εκείνης της νύχτας εξακολουθεί να τον στοιχειώνει.

My #son killed himself after falling for an #online #scam. I heard it happen – and vowed to #protect other #children #AIMCnews #DigitalParenting #ChildProtection #tech #OnlineSafety #InternetDangers https://t.co/OkLXmjYDgS — AIMC: Action Innocence Monaco (@ActionMonaco) October 14, 2026

Η παγίδα μέσω Instagram

Λίγο πριν από την τραγωδία, ο Γκάβιν είχε δεχτεί αίτημα φιλίας στο Instagram από έναν λογαριασμό με το όνομα BellaJanet28. Επειδή υπήρχαν κοινοί φίλοι, πίστεψε ότι συνομιλούσε με μια κοπέλα που έπαιζε βόλεϊ σε τοπικό πανεπιστήμιο.

Η συνομιλία ξεκίνησε με ένα παιχνίδι «θάρρος ή αλήθεια», αλλά κατέληξε σε ανταλλαγή προσωπικών φωτογραφιών και, στη συνέχεια, σε εκβιασμό. Ο άγνωστος απαίτησε χρήματα, απειλώντας ότι θα στείλει τις εικόνες σε όλες τις επαφές του εφήβου.

Ο πατέρας του δεν έχει καταφέρει ακόμη να διαβάσει ολόκληρη τη συνομιλία. Γνωρίζει, ωστόσο, τι συνέβη και αναρωτιέται αν ο γιος του θα μπορούσε να είχε ζητήσει τη βοήθειά του, αλλά φοβόταν να αποκαλύψει τι είχε συμβεί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Οι απειλές δεν σταμάτησαν μετά τον θάνατο του Γκάβιν. Αφού η Meta έκλεισε τον αρχικό λογαριασμό έπειτα από νομικό αίτημα, εμφανίστηκε άλλος με το όνομα BellaJanet30 και την ίδια φωτογραφία προφίλ. Ο λογαριασμός επικοινώνησε με μέλη της οικογένειας και απαίτησε χρήματα, απειλώντας ότι θα δημοσιοποιούσε τις εικόνες. Ανάμεσα στους αποδέκτες των μηνυμάτων ήταν η σύζυγος του Γκάφι, ο ίδιος, ο μικρότερος γιος τους και ένας 14χρονος ξάδελφος του Γκάβιν.

Ο πατέρας εκτιμά ότι ο γιος του είχε στοχοποιηθεί τυχαία και όχι εξαιτίας της πολιτικής του δραστηριότητας. Η έρευνα του FBI και των αρχών της Νότιας Καρολίνας οδήγησε, τον Ιανουάριο του 2025, στην έκδοση από τη Νιγηρία του Χασάνμπουνχουσεΐν Αμπολόρε Λαουάλ, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος στις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η εκμετάλλευση ανηλίκου με αποτέλεσμα τον θάνατο, η διαδικτυακή παρενόχληση και ο εξαναγκασμός. Η προδικαστική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

«Να σώσουμε τον επόμενο Γκάβιν»

Μετά τον θάνατο του γιου του, ο Γκάφι βασανίστηκε από ενοχές και δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το πένθος. Παραδέχεται ότι για ένα διάστημα κατέφευγε στο αλκοόλ για να μουδιάσει τα συναισθήματά του. Η συζήτηση με τον μικρότερο γιο του, Κόεν, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά του να τον βλέπουν σε αυτή την κατάσταση.

Σταδιακά, η οικογένεια και η τοπική κοινωνία τον βοήθησαν να σταθεί ξανά στα πόδια του. Δύο ημέρες μετά τον θάνατο του Γκάβιν, κάλεσε τους φίλους του γιου του σε μια συνάντηση, ώστε να ακούσει τις ιστορίες τους και να γνωρίσει πλευρές της ζωής του που δεν είχε αντιληφθεί.

Αρχικά, σκέφτηκε να εγκαταλείψει την πολιτική. Η σύζυγός του, όμως, τον παρότρυνε να συνεχίσει, λέγοντάς του ότι ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα: «Πήγαινε εκεί και σώσε τον επόμενο Γκάβιν».

Έναν χρόνο μετά την τραγωδία, ψηφίστηκε στη Νότια Καρολίνα ο νόμος «Gavin’s Law», ο οποίος καθιστά τον διαδικτυακό σεξουαλικό εκβιασμό κακούργημα και προβλέπει υποχρεωτική ενημέρωση των μαθητών στα σχολεία. Ο Γκάφι συνέβαλε επίσης στην προώθηση νέων μέτρων για την προστασία χρηστών κάτω των 16 ετών, όπως η γονική συγκατάθεση για τη δημιουργία λογαριασμού και περιορισμοί σε λειτουργίες που ενθαρρύνουν την παρατεταμένη χρήση.

Έχει ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Less Than 3, ο οποίος ενημερώνει τις οικογένειες και στηρίζει όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Παράλληλα, ζητά αλλαγές στη νομοθεσία των ΗΠΑ, ώστε οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να μπορούν να λογοδοτούν για το περιεχόμενο που προβάλλουν σε παιδιά.

Για τον ίδιο, ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. «Έδωσα μια υπόσχεση ότι ο θάνατος του Γκάβιν δεν θα ήταν χωρίς νόημα. Αποστολή μου, μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω, είναι να προσπαθώ να διασφαλίσω ότι κανένας άλλος έφηβος δεν θα αισθανθεί τόσο παγιδευμένος, ντροπιασμένος και απελπισμένος όσο εκείνος εκείνη τη νύχτα», λέει.