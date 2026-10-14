Με μια εμφάνιση που θύμιζε ψηφιακό άβαταρ τεχνητής νοημοσύνης, η Κέιτι Ζακαράια έκανε το ντεμπούτο της στο βήμα του Λευκού Οίκου την Τρίτη, αναλαμβάνοντας επίσημα τον ρόλο της εκπροσώπου Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Η 41χρονη εμφανίστηκε με άκαμπτο τρόπο ομιλίας, νευρικές κινήσεις και περιορισμένη οπτική επαφή με τους δημοσιογράφους, ενώ η ενημέρωση ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 14 λεπτά, έπειτα από τρεις ερωτήσεις.

Η Ζακαράια παρουσίασε τις θέσεις υπέρ του Αμερικανού προέδρου με ελάχιστες εκδηλώσεις συναισθημάτων, προκαλώντας σχόλια για την αμήχανη παρουσία της. Η εικόνα της παρέπεμπε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε μια εκδοχή της τηλεοπτικής σειράς «Η Δυτική Πτέρυγα» που είχε μετατραπεί σε μια αλλόκοτη, σχεδόν τεχνητή πραγματικότητα.

Το αινιγματικό παρελθόν της Κέιτι Ζακαράια

Το παρελθόν της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Η ίδια δηλώνει ότι είναι δικηγόρος, ωστόσο, όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε πότε πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, έδωσε μια απάντηση που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έπεισε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα». Η επιλογή της για τη συγκεκριμένη θέση ήρθε έπειτα από μια σύντομη περίοδο εργασίας στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και μια θητεία στον όμιλο μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρωί της Τρίτης, φορώντας ένα σκούρο σακάκι με μεγάλα χρυσά κουμπιά, η Ζακαράια εισήλθε στην κατάμεστη αίθουσα ενημέρωσης, όπου οι δημοσιογράφοι και οι παρευρισκόμενοι δεν είχαν όλοι τη δυνατότητα να καθίσουν, και ανέβηκε στο βήμα ως η έκτη εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ.

Η εμφάνισή της θύμιζε αισθητικά εκείνη των προκατόχων της, Κέιλι ΜακΈνανι και Καρολάιν Λέβιτ, με ξανθά μαλλιά, γυαλιστερό μακιγιάζ και ύφος που παραπέμπει στο τηλεοπτικό δίκτυο «Fox News». Το γεγονός ότι το όνομά της αρχίζει επίσης από το γράμμα «Κ» σχολιάζεται σκωπτικά στο δημοσίευμα ως πιθανή ένδειξη για τα συστήματα ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η πρώτη της εμφάνιση θύμισε περισσότερο τον πρώτο εκπρόσωπο Τύπου του Τραμπ, Σον Σπάισερ.

Η αναφορά στις συγκεντρώσεις του Τραμπ που θύμισε τον Σον Σπάισερ

«Η συμμετοχή βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς ενθουσιώδεις και σκληρά εργαζόμενοι Αμερικανοί σχηματίζουν ουρές και γεμίζουν τις αρένες για να στηρίξουν τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε η Ζακαράια αναφερόμενη στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αμερικανού προέδρου. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση παρέπεμψε στην πρώτη ενημέρωση του Σον Σπάισερ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι η ορκωμοσία του Τραμπ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πλήθος που είχε καταγραφεί ποτέ σε αντίστοιχη τελετή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις συγκεντρώσεις του Τραμπ αυτή τη φορά έχουν καταγραφεί αρκετές άδειες θέσεις, καθώς και ένας ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός διακοπών από διαδηλωτές. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου διάβαζε τις προετοιμασμένες σημειώσεις της για τα επιτεύγματα του προέδρου, κοιτάζοντας αμήχανα το κοινό της λιγότερο από όσο θα έπρεπε, χαμογελώντας σε περίεργες στιγμές και δίνοντας έμφαση σε λάθος λέξεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αναφορά της στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα. «Μια εξαιρετική σχέση… με τη Βενεζουέλα», είπε, σύμφωνα με την περιγραφή του δημοσιεύματος, με την παύση και τον τρόπο εκφοράς της να εντείνουν την αμηχανία. Όπως αναφέρει ο Guardian η εμφάνισή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα άβολη και αντιπαραβάλλεται η παρουσία της με εκείνη της Καρολάιν Λέβιτ, η οποία παρουσίαζε τις θέσεις της με μεγαλύτερη αμεσότητα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η επικοινωνιακή ομάδα του Τραμπ έχει βρει νέους τρόπους να δοκιμάζει την υπομονή των δημοσιογράφων.

Οι ερωτήσεις για την Ουκρανία και η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η διαδικασία των ερωτήσεων ξεκίνησε με το δεξιό μέσο ενημέρωσης «Breitbart News» και συνεχίστηκε με το «Fox News». Ο ανταποκριτής του τελευταίου, Πίτερ Ντούσι, ρώτησε αν οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών με την Ουκρανία. Η Ζακαράια έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή και στη συνέχεια απάντησε: «Θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό».

Ακολούθησε η ερώτηση της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail» για μια καταγγελλόμενη υπόθεση δωροδοκίας που φέρεται να αφορά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η οποία είναι γνωστή και για τη φράση της «Τα καλύτερα έρχονται!». Η νέα εκπρόσωπος Τύπου απάντησε ψυχρά: «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή συνέχεια».

Στη συνέχεια, έγνεψε αμήχανα, με το σκηνικό να θυμίζει δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας, στην οποία μια μηχανή ενημερώνει έναν ανυποψίαστο άνθρωπο ότι θα τερματιστεί σε δέκα δευτερόλεπτα.

Η «Daily Mail» επανήλθε με «μια προσωπική ερώτηση», η οποία, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, δύσκολα θα απευθυνόταν σε άνδρα εκπρόσωπο Τύπου. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η οικογένεια της Ζακαράια βρίσκεται στην Καλιφόρνια, μαζί με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους, και τη ρώτησε πώς σκοπεύει να διαχειριστεί τις επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις.

Η Ζακαράια αναφέρθηκε στον σύζυγό της και δήλωσε ότι αγαπά να περνά χρόνο με τα παιδιά της. «Η ιδέα να μην περνάω τα βράδια με τα παιδιά μου είναι εντελώς απαράδεκτη. Οπότε, ο πρόεδρός μου… συγγνώμη, ο σύζυγός μου, αυτό ήταν καλό», είπε, κάνοντας ένα λεκτικό ολίσθημα που το δημοσίευμα περιγράφει σκωπτικά ως στιγμιαίο «σφάλμα» στην κατά τα άλλα άκαμπτη παρουσία της.

Η εκπρόσωπος Τύπου συνέχισε: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο φιλικός προς την οικογένεια πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Έχει προσλάβει περισσότερες γυναίκες με οικογένειες και το γεγονός ότι γνώριζε πως έχω τέσσερα παιδιά και ήξερε ότι αυτή η δουλειά θα ήταν απαιτητική, αλλά και πάλι μου εμπιστεύτηκε τη θέση, δείχνει ότι είμαι ικανή να ανταποκριθώ».

Η σύντομη ενημέρωση και τα ερωτήματα για το μέλλον της

Η Ζακαράια αιφνιδίασε τους παρευρισκομένους όταν αποφάσισε να ολοκληρώσει την ενημέρωση, υποσχόμενη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα απαντούσε σύντομα σε ερωτήσεις στον νότιο προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή έμοιαζε με έμμεση παραδοχή ότι ο ρόλος του εκπροσώπου Τύπου χάνει τη σημασία του όταν ο ίδιος ο πρόεδρος μιλά διαρκώς δημόσια. Παρότι η νέα εκπρόσωπος δέχτηκε πολύ λιγότερες ερωτήσεις από άλλους προκατόχους της κατά την πρώτη τους εμφάνιση, η ανακοίνωσή της για την Γκίλφοϊλ ήταν εκείνη που προκάλεσε τη μεγαλύτερη είδηση.

Το ερώτημα πλέον είναι πόσο θα παραμείνει στη θέση της. Λίγο μετά την ενημέρωση, ο Τραμπ δήλωσε: «Νόμιζω ότι ήταν πολύ καλή». Αντίθετα, η αντιτραμπική ομάδα «Λίνκολν Πρότζεκτ» δημοσίευσε στο «Χ» μια εικόνα της Ζακαράια δίπλα σε ένα μαρούλι, παραπέμποντας στη Λιζ Τρας, η οποία παρέμεινε μόλις 49 ημέρες στην πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Στο ίδιο κλίμα, ο Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ για μόλις 11 ημέρες, ανάρτησε: «Το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα. Μέχρι στιγμής, έχει διανύσει το 1/11 ενός Σκαραμούτσι». Η σύντομη θητεία του έχει δώσει το όνομά του σε έναν άτυπο τρόπο μέτρησης της διάρκειας παραμονής σε μια θέση.

Το δημοσίευμα ολοκληρώνεται με ένα ακόμη ειρωνικό σχόλιο: όταν ακόμη και ο Σκαραμούτσι, ο οποίος παρέμεινε για ελάχιστο διάστημα στην ομάδα του Τραμπ, αντιμετωπίζει τη νέα εκπρόσωπο Τύπου σαν να βρίσκεται ήδη υπό την απειλή του «θεριστή», ίσως να έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσει από μόνη της.