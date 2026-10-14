Αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στα κεντρικά γραφεία του Halk TV, του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου καναλιού στην Τουρκία.

Γύρω στις 05:15 το πρωί, οι τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνα στο κτίριο, ενώ απέκλεισαν την πρόσβαση σ’ αυτό και εμπόδισαν τους εργαζομένους να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος εισήλθαν στο κτίριο του σταθμού και άρχισαν έρευνες στους χώρους του.

Μάλιστα, γύρω στις 6:30 το πρωί, κι ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδιδε μία ενημερωτική εκπομπή, ξαφνικά η ζωντανή μετάδοση σταμάτησε και άρχισε να προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ.

«Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίστηκε ένας διοικητής (σ.σ.: για να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού). Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», ανακοίνωσε ο σταθμός μέσω της πλατφόρμας X και πρόσθεσε:

«Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εισέλθει στο κτίριο. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κτίριο του Halk TV όσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο εσωτερικό του».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ντενίζ Μπαϊράμογλου, εργαζόμενος στον τηλεοπτικό σταθμό Halk TV, ανέφερε ότι ο διευθυντής σύνταξης, Σουάτ Τοκτάς, επιχείρησε να διαπραγματευτεί προκειμένου να συνεχιστεί η μετάδοση του προγράμματος, ωστόσο το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

Atanan kayyum heyeti Halk TV'de… Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, yayın akışının durmaması için gösterdiği çaba sonuçsuz kaldı.



Toktaş, "Burada hukuksuzluk yaşanıyor. 'Birlikte bir iş yaparız' gibi bir şeyimiz olmaz" dedi. https://t.co/aBNhmHKTM6 pic.twitter.com/B7iWl8RCTQ — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν κάνει κάποιο άμεσο σχόλιο για το περιστατικό, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του Halk TV, ούτε για ποιον λόγο διορίστηκε διοικητής για τη διαχείρισή του.

Έρευνα για δωροδοκίες και δημοτικούς διαγωνισμούς

Σύμφωνα με το εισαγγελικό ένταλμα, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Halk TV, Τζαφέρ Μαχίρογλου, φέρεται να αξιοποίησε διασυνδέσεις με το Δήμο Σμύρνης προκειμένου να εξασφαλίσει αθέμιτα οικονομικά οφέλη μέσω της εταιρείας συντήρησης οχημάτων BUSTECH.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι εντοπίστηκαν δωροδικίες ύψους 270.000 ευρώ και υπερτιμολογημένες δημοτικές συμβάσεις, με μεταφορά εσόδων σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Κατά την εισαγγελία, η έρευνα της τουρκικής Αρχής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) κατέγραψε συναλλαγές ύψους 542 εκατ. ευρώ σε εταιρείες συνδεδεμένες με τον επιχειρηματία.

Στους προσωπικούς λογαριασμούς του καταγράφηκαν καταθέσεις 19 εκατ. ευρώ και αναλήψεις 20 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζονται διεθνείς μεταφορές χρημάτων και αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Στο εξωτερικό ο ιδιοκτήτης

Από τους 17 υπόπτους, 11 συνελήφθησαν, 4 βρίσκονται στο εξωτερικό, ένας είναι ήδη φυλακισμένος και ένας αναζητείται.

Ο Μαχίρογλου, ο οποίος εξαγόρασε το Halk TV το 2020, φέρεται να έχει εγκαταλείψει την Τουρκία από τις 10 Μαρτίου 2025.

Με δικαστική απόφαση, εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματία τέθηκαν υπό τη διαχείριση του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF), ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του Νέου Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, καταδίκασε την αστυνομική επέμβαση και τον διορισμό διαχειριστή, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται η ελευθερία του Τύπου.

«Το να πραγματοποιείς αστυνομική επιδρομή τα ξημερώματα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και να διορίζεις διαχειριστή είναι κάτι που μόνο οι δικτάτορες μπορούν να κάνουν», τόνισε.

Ο Οζέλ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στους δημοσιογράφους και στους εργαζομένους του Halk TV, συνδέοντας την επιχείρηση με τις ευρύτερες παρεμβάσεις των τουρκικών αρχών σε δήμους και άλλους θεσμούς.

Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir.



Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler.



Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken….

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 14, 2026

Halk TV: Το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας

Το Halk TV είναι ένας από τους γνωστότερους αντιπολιτευόμενους ενημερωτικούς σταθμούς της χώρας, με έντονη παρουσία στην πολιτική επικαιρότητα και συστηματική κάλυψη των υποθέσεων που αφορούν την κυβέρνηση Ερντογάν, τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά και την τουρκική αντιπολίτευση.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήεων, ιδρύθηκε το 2005, με ιστορικούς δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), από το οποίο απομακρύνθηκε οργανωτικά και οικονομικά τα επόμενα χρόνια. Απέκτησε ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα το 2013, όταν μετέδιδε εκτενώς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί.

Το 2019 ανακοινώθηκε η εξαγορά του από τον επιχειρηματία Τζαφέρ Μαχίρογλου, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχό του στις αρχές του 2020. Ο Μαχίρογλου, με πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βρετανία στον κλάδο της ένδυσης, επένδυσε στον ενημερωτικό χαρακτήρα του σταθμού, ο οποίος εξελίχθηκε σε σημαντική πλατφόρμα αντιπολιτευόμενης δημοσιογραφίας.

Η σημερινή αστυνομική επιχείρηση δεν αποτελεί την πρώτη δικαστική ή διοικητική παρέμβαση που αφορά το Halk TV. Είχαν προηγηθεί διώξεις δημοσιογράφων, κυρώσεις από το τουρκικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (RTÜK), καθώς και ένταλμα σύλληψης εις βάρος του ιδιοκτήτη του. Το σημερινό γεγονός διαφοροποιείται ωστόσο, επειδή συνδυάζει αστυνομική επέμβαση, ανάθεση της διαχείρισης σε κρατικό φορέα και διακοπή της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 μετά τη μετάδοση τηλεφωνικής συνομιλίας του δημοσιογράφου Μπαρίς Πεχλιβάν με δικαστικό πραγματογνώμονα, ο οποίος είχε δεχθεί επικρίσεις για το ρόλο του σε υποθέσεις που αφορούσαν δήμους της αντιπολίτευσης. Συνελήφθησαν ο Πεχλιβάν και στελέχη του Halk TV, μεταξύ των οποίων οι Σεντά Σελέκ και Σερχάν Ασκέρ. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις για την ελευθερία της δημοσιογραφικής έρευνας.

Στις 25 Ιουνίου, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο επέβαλε στο Halk TV διοικητικό πρόστιμο 1%, επειδή μετέδωσε κοινοβουλευτική ερώτηση για καταγγελίες κακομεταχείρισης σε δομή φροντίδας στο Μπάτμαν, παραβιάζοντας, κατά το Συμβούλιο, δικαστική απαγόρευση δημοσίευσης.

Λίγες ημέρες πριν από την επιδρομή, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησε το Halk TV ότι μεταδίδει συνεχώς ψευδείς ειδήσεις, διερωτήθηκε γιατί ο ιδιοκτήτης του παραμένει στο εξωτερικό και ανέφερε ότι συνεργάτες του είχαν απευθυνθεί στο RTÜK. Ο Μαχίρογλου αντέδρασε δημόσια.