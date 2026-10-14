Τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε χθες Τρίτη προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα, μια από τις συντηρητικές πολιτείες στις οποίες οι Δημοκρατικοί έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μια έδρα στη Γερουσία εν μέσω δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών Μέρι Πελότα δίνει μάχη στήθος με στήθος ή προηγείται του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του. Ο ίδιος ο Τραμπ κέρδισε στις εκλογές του 2024 με διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων την Κάμαλα Χάρις στην Αλάσκα.

Όμως πλέον στην πολιτεία αυτή, όπως και στις υπόλοιπες αμερικανικές πολιτείες, η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω των τιμών της ενέργειας και του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει αποδειχθεί αντιδημοφιλής μεταξύ των ψηφοφόρων.

Στην ομιλία του με την οποία παρουσίασε τον Τραμπ, ο Σάλιβαν παραδέχθηκε ότι οι κάτοικοι της Αλάσκα αντιμετωπίζουν «προκλήσεις» σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας. Όμως «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι πρόσκαιρη», τόνισε. «Ο πραγματικός, παντοτινός πόλεμος είναι ο πόλεμος των Δημοκρατικών εναντίον του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Αλάσκα και των θέσεων εργασίας μας», εξήγησε.

Αφού ανέβηκε στη σκηνή ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει πολύ σύντομα (…) και οι τιμές θα καταρρεύσουν».

«Έχω κάνει περισσότερα για αυτή την πολιτεία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να προσελκύσει επενδύσεις από την Ασία για το σχέδιο δημιουργίας ενός αγωγού στην Αλάσκα, για τη χρηματοδότηση νέων γραμμών ηλεκτροδότησης και την επέκταση της πρόσβασης των κατοίκων της πολιτείας στο γρήγορο ίντερνετ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν νίκη των Δημοκρατικών

Στις 3 Νοεμβρίου αποφασίζεται η τύχη του συνόλου των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων και των 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να χάσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, γεγονός που θα περιορίσει την ικανότητα του Τραμπ να εφαρμόζει τις πολιτικές που επιθυμεί τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του στην προεδρία.

Δημοσκόπηση των New York Times/Siena που δημοσιεύθηκε στις 3 Οκτωβρίου έδειξε ότι η Πελότα – μια αυτόχθονας της Αλάσκας που διετέλεσε βουλευτής της πολιτείας από το 2022 ως το 2025—προηγείται με 7 ποσοστιαίες μονάδες του Σάλιβαν.

Άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους δύο υποψήφιους να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Η Σούζαν Ντάουνινγκ, πρώην διευθύντρια επικοινωνίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Αλάσκα, δήλωσε ότι οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής στην πολιτεία και αποδεικνύονται βαρίδι για τους Ρεπουμπλικάνους.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια, οι άνδρες ψηφοφόροι στην Αλάσκα δεν φαίνονται διατεθειμένοι να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές, ένα πιθανό πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς τείνουν να ψηφίζουν υπέρ των συντηρητικών υποψηφίων. «Τους αρέσει ο Τραμπ, αλλά νιώθουν ότι τους απογοήτευσε», είπε η Ντάουνινγκ. Η προεκλογική συγκέντρωση του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να «αναζωογονήσει» τη βάση του, πρόσθεσε.

Ο Σάλιβαν, πρώην γενικός εισαγγελέας της Αλάσκα, είναι ένθερμος υποστηρικτής των γεωτρήσεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο-συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Αρκτικής-και έχει τονίσει τη στρατηγική σημασία της πολιτείας εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα για τον έλεγχο της Αρκτικής.

Η Πελότα έγραψε ιστορία το 2022, όταν έγινε η πρώτη αυτόχθονας από την Αλάσκα και η πρώτη γυναίκα που εξελέγη για να εκπροσωπήσει την πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Καλλιέργησε μια ρεαλιστική εικόνα που υπερέβαινε τα κομματικά όρια και εστίασε σε τοπικά ζητήματα, όπως η αλιεία, ωστόσο ηττήθηκε στην προσπάθειά της για επανεκλογή το 2024 από τον Ρεπουμπλικανό Νικ Μπέγκιτς.