Σε προληπτική αποσυναρμολόγηση του διαδρόμου που οδηγεί στο εντυπωσιακό «Λαρύγγι του Διαβόλου», στους καταρράκτες Ιγκουασού της Βραζιλίας, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς η στάθμη των υδάτων έχει αυξηθεί επικίνδυνα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, οδήγησαν τις Αρχές της Βραζιλίας στην προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στον διάδρομο, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των επισκεπτών και την αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις, καθώς η ορμή του νερού έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η αποσυναρμολόγηση του διαδρόμου αποτελεί προληπτικό μέτρο απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, με την επαναλειτουργία του να εξαρτάται από την εξέλιξη των συνθηκών και την υποχώρηση των υδάτων.

Το «Λαρύγγι του Διαβόλου» αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και δημοφιλή σημεία των καταρρακτών Ιγκουασού, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.