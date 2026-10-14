Η χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των υπόλοιπων παροχών του προϋπολογισμού αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των δημοσιονομικών αποφάσεων της βρετανικής κυβέρνησης, ενόψει της παρουσίασης του νέου προϋπολογισμού στα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι αναμένεται να καλύψει το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών μέσω αύξησης των φόρων ή περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, αποκλείοντας την προσφυγή σε πρόσθετο δανεισμό.

Το δημοσιονομικό πακέτο της 28ης Οκτωβρίου θα έχει «θετική βαθμολογία» το 2029-2030, τον τελευταίο χρόνο της παρούσας θητείας του κοινοβουλίου, εξέλιξη που σημαίνει ότι όλες οι επιπλέον μη υποχρεωτικές δαπάνες έχουν πλήρως καλυφθεί, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, που επικαλείται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία κατάρτισης του βρετανικού προϋπολογισμού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.