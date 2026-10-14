Ένα πλοιάριο ανατράπηκε το βράδυ της Τρίτης στον ποταμό Γάγγη, με αποτέλεσμα 13 παιδιά να βρουν τον θάνατο, όπως ανακοίνωσαν οι ινδικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βαϊσάλι, στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας. Τα 13 θύματα ήταν όλα ηλικίας κάτω των 15 ετών και προορισμός τους ήταν η τοποθεσία ενός φεστιβάλ, διευκρίνισε η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI).

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σουμπόντ Κουμάρ δήλωσε στο Reuters ότι διασώθηκαν έξι άνθρωποι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των επιβαινόντων στο πλεούμενο.

Την οδύνη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που πενθούν, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν», αναφέρει σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.