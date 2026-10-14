Έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς ενός 23χρονου Βρετανού, που έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό πάρκο της Αγγλίας, έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του. Το οπτικό υλικό αναπαρήγαγε ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Truth Social, προκαλώντας νέα αναστάτωση στην οικογένεια του θύματος.

Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν σκοτώθηκε το Σάββατο (10/10), όταν εισήλθε στον χώρο φιλοξενίας τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ. Οι δικοί του άνθρωποι ζητούν να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο, επισημαίνοντας ότι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη οδυνηρή κατάσταση που βιώνουν.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Την Τρίτη (13/10), ενώ ταξίδευε με το Air Force One προς την Αλάσκα για προεκλογική εκδήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 41 δευτερολέπτων, στο οποίο αποτυπώνεται η επίθεση του ζώου στον νεαρό.

Η δημοσίευση συνοδευόταν από τη φράση «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!» και την υπογραφή «Πρόεδρος DJT».

Το ίδιο υλικό εμφανίστηκε αργότερα και σε επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου. Ακολούθησε δεύτερη ανάρτηση του Τραμπ, με στιγμιότυπα από επιθέσεις λιονταριών σε ανθρώπους, τα οποία είχαν συνδυαστεί με εύθυμη μουσική.

President Trump posted video of a tiger attacking a man inside a zoo enclosure, captioned: "Don’t ever mess with nature! President DJT" https://t.co/pL8ZwgAoEM — Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2026

Η έκκληση των συγγενών και τα προβλήματα υγείας του 23χρονου

Με δημόσια τοποθέτησή της, η οικογένεια του Γουίλιαμ Τσάπμαν εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατό του, καταδικάζοντας παράλληλα τη διάδοση των εικόνων από το περιστατικό.

«Η οικογένεια είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλειά του και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα έχουν συμβεί», ανέφεραν οι συγγενείς του.

Όπως υπογράμμισαν, «η δημοσίευση και διακίνηση βαθιά προσβλητικού οπτικού υλικού προκαλεί στην οικογένεια τεράστια οδύνη σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή».

Μιλώντας για τον Γουίλιαμ, τον χαρακτήρισαν «έναν έξυπνο, ζεστό και κοινωνικό νέο», τονίζοντας ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Παράλληλα, γνωστοποίησαν ότι αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρές δυσκολίες ψυχικής υγείας και ακολουθούσε ισχυρή φαρμακευτική θεραπεία. Διευκρίνισαν, πάντως, ότι μόνο η ιατροδικαστική έρευνα μπορεί να αποσαφηνίσει εάν η κατάστασή του συνδέεται με τις συνθήκες του θανάτου του.

«Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διαπιστωθεί γιατί ο αγαπημένος μας γιος έκανε αυτό που έκανε», πρόσθεσαν.

Οι τελευταίες κινήσεις πριν από τη μοιραία επίθεση

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 23χρονος είχε μεταβεί χωρίς συνοδεία στο ζωολογικό πάρκο. Προτού εισέλθει στον χώρο της τίγρης Αλτάι, βάρους περίπου 200 κιλών, περπατούσε σε υπερυψωμένη διαδρομή επισκεπτών, ακούγοντας μουσική και χορεύοντας.

Εκεί συνάντησε την Ντελ Τέιλορ, από την οποία ζήτησε να τον φωτογραφίσει με φόντο το ζώο.

«Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία με την τίγρη;», ακούγεται να λέει σε βίντεο που τραβήχτηκε πριν από την τραγωδία.

Στη συνέχεια, πέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και έπεσε από ύψος περίπου 3,6 μέτρων στον περιφραγμένο χώρο, παρά την προσπάθεια γυναίκας να τον συγκρατήσει.

Σε βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος στο Instagram, εμφανίζεται να κινείται προς την τίγρη, η οποία βρισκόταν σε ξύλινη υπερυψωμένη κατασκευή.

Ο Άντονι Χαντ, που παρακολουθούσε το περιστατικό μαζί με τη σύντροφό του, Σκάρλετ, περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι κάποιος είχε πλησιάσει επικίνδυνα το ζώο.

The man mauled by a tiger after entering its enclosure at Yorkshire Wildlife Park has been identified as William Chapman. He posted a video of himself inside the enclosure moments before the attack. https://t.co/yS68yF6v97 — Breaking911 (@Breaking911) October 13, 2026

«Τα μάτια της καρφώθηκαν σε κάτι μέσα στον χώρο. Νομίσαμε ότι ίσως επρόκει να τη ταΐσουν. Όταν η Σκάρλετ τραβούσε φωτογραφίες, είδαμε ξαφνικά μέσα από τον φακό ότι ένας άνδρας είχε μπει στον χώρο», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, ο Τσάπμαν γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Η τίγρη κατέβηκε από την πλατφόρμα, τον πλησίασε και, αφού αρχικά τον μύρισε, του επιτέθηκε.

Άλλοι επισκέπτες προσπάθησαν να τον καθοδηγήσουν φωνάζοντάς του να παραμείνει ακίνητος και να προσποιηθεί τον νεκρό. Ο νεαρός φέρεται να επαναλάμβανε προς το ζώο να σταματήσει, ενώ έκανε και μια χειρονομία που αντιστοιχεί στη λέξη «κακό» στη μέθοδο επικοινωνίας Makaton.

Η επίθεση αποδείχθηκε θανατηφόρα. Παρότι κλήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από την παιδική υποκριτική στο τραγικό τέλος

Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης σε μικρή ηλικία.

Το 2009 συμμετείχε στην παραγωγή «May Contain Nuts» του ITV, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη Σίρλεϊ Χέντερσον, γνωστή από τις ταινίες «Harry Potter». Τρία χρόνια αργότερα είχε παρουσία και στη σειρά «True Stories» του BBC.

Είχε παρακολουθήσει μαθήματα στη σχολή υποκριτικής Jackie Palmer Stage School, η οποία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση μετά τον θάνατό του.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του πρώην μαθητή μας, Γουίλιαμ Τσάπμαν. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και στους φίλους του αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε η σχολή.

Οι εκπαιδευτικοί του στάθηκαν επίσης στην προσωπική και καλλιτεχνική εξέλιξή του.

«Ήταν προνόμιο να αποτελέσουμε μέρος της διαδρομής του και θα τον θυμόμαστε πάντα με μεγάλη αγάπη. Ο Γουίλιαμ θα μας λείψει πραγματικά και θα έχει πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας», σημείωσαν.

Who is William Chapman the man killed in a tiger attack? A man killed by a tiger after jumping into a tiger enclosure at a zoo filmed himself approaching the animal in a video posted on social media moments before his death. William Chapman, 24, uploaded a short video to his Instagram account walking towards the Siberian tiger as it rested on a plinth at Yorkshire Wildlife Park on Saturday. He gained entry to the two-acre enclosure from a 300m-long raised viewing platform where about 20 people were standing when the incident took place. The incident is said to have lasted several minutes, with an emergency protocol triggered by zoo staff after Chapman was detected inside the enclosure. Zookeepers responded by firing shots from an acoustic weapon to scare off the tiger. Police and emergency services were called to the park at 1.35pm but Chapman was pronounced dead at the scene despite the efforts of emergency medical workers. 🔗 Tap the link in our comments to read more — The Times and Sunday Times (@thetimes) October 13, 2026

Η τύχη της τίγρης και οι έρευνες για τα μέτρα προστασίας

Μετά το θανατηφόρο περιστατικό, το Yorkshire Wildlife Park ανέστειλε τη λειτουργία του, παραμένοντας κλειστό και την Τετάρτη (14/10).

Η διεύθυνση ανακοίνωσε ότι η τίγρη Αλτάι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και δεν πρόκειται να θανατωθεί.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τον Αλτάι. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι είναι ασφαλής, καλά στην υγεία του και δεν θα θανατωθεί ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εργαζόμενη Σάρλοτ Πάιγουελ υποστήριξε ότι το ζώο αντέδρασε ενστικτωδώς, ενώ αναφέρθηκε και στην ψυχολογική κατάσταση των φροντιστών του.

«Δεν ήμουν εκεί. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο άνδρας ή τι τον έκανε να πηδήξει. Δεν έφταιγε καθόλου η τίγρη. Για εκείνη ήταν απλώς κάτι άλλο με το οποίο μπορούσε να παίξει. Οι φροντιστές είναι όλοι συντετριμμένοι», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, οι δημοτικές υπηρεσίες του Ντόνκαστερ, σε συνεργασία με την αστυνομία, εξετάζουν εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και με ποιον τρόπο ο 23χρονος κατάφερε να φτάσει στο ζώο.

Το πάρκο λειτουργεί από το 2009, ενώ ο χώρος των τίγρεων εγκαινιάστηκε δύο χρόνια αργότερα. Διαθέτει ειδικές περιφράξεις και υπερυψωμένες διαδρομές για το κοινό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ερευνούν πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες παρακάμφθηκαν τα προστατευτικά εμπόδια.